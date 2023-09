Udaje se majka Darka Lazića

Majka Darka Lazića, Branka Lazić i njen novi partner Dragan Paunović navodno planiraju svadbu.

Naime, nedavno je odjeknula vijest da je majka Darka Lazića, Branka sreću u ljubavi pronašla pored Dragana Paunovića koji živi i radi u Holandiji.

"Imamo u planu da se venčamo jednog dana u prelepom Parizu. Naravno, onako kako je pristojno u našim godinama, sa našom kumom Julom Savić iz Pećinaca", rekao je on i dodao da im je buduća kuma od početka bila velika podrška.

"Ona je našoj vezi uvek bila podrška i pozitivna energija".

Inače, Dragan je iz Velikog Gradišta, ali godinama živi i radi u Holandiji, a Branku je upoznao nedavno preko društvenih mreža.

"Porodica Lazić ga je tamo i upoznala kada su živeli pre mnogo godina, ali nikad nisu bili prijatelji sa njim. Razveden je i ima petoro dece. On nije znao uopšte da je Milan preminuo jer ne prati naše vesti. Nakon smrti Darkovog oca, on je čuo šta se desilo, našao je Branku na Facebooku izjavio joj saučešće".

Kako tvrdi izvor za medije, nekoliko mjeseci kasnije se dogodila ljubav među njima, a od tada su nerazdvojni.

"Nakon nekoliko meseci počeli su da se dopisuju, i on je sticajem okolnosti otvorio firmu neku i u Beogradu, tada se javio Branki da se vide, počeli su da se druže, rodile su se emocije i sada su zajedno. Darko i cela porodica je njega jako lepo prihvatila, svi se slažu, on je bio i na svadbi i sve je kako treba. Živi na relaciji Srbija-Holandija, on i Branka se lepo slažu. Znate kako, nema ko koga tu da osuđuje, niko se nikome nije umešao u brak, rasturio i poremetio nešto. Sudbina je takva, oni se druže, pomažu, nikome ne smetaju, Branka je mlada žena, sinovi imaju svoje porodice i živote, šta će ona…".

Podsjetimo, Darkov otac, a Brankin muž Milan, preminuo je 13. decembra 2020. godine, usljed komplikacija nakon operacije smanjenja želuca.

