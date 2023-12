Udovica Olivera Dragojevića: Šalju mi bračne ponude, ali nisam ni ja blesava

Udovica pjevača Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević progovorila je o svom životu i tom prilikom otkrila da joj nakon smrti supruga stižu bračne ponude.

Naime, Vesna i Oliver si bili u braku 44 godine, a nakon njegove smrti ona je ostala sama. Sada se u jednoj emisiji prisjetila kako je u mladosti bila povučena i tiha, dok je vremenom postala dosta čvršća osoba.

"Muškarcima su uvek bile zanimljivije druge djevojke. Ali kad danas i zadnjih godina dođem u Dubrovnik, vidim da im je krivo što su tako mislili! Zadnji put ovaj jedan Zoran, šta je išao sa mnom u razred, ja sam bila zaljubljena u njega. Priđe mi on kad je bio koncert za Olivera, ljubi mi ruke... Kasno si se sjetio Zorane!", ispričala je kod Giuliana u večernjem šouu na Radio Dalmaciji.

Nakon toga Vesna je priznala da ima dosta udvarača, kao i da je jedan toliko uporan da je upozna, da na društvenim mrežama samo mijenja imena, a istu sliku ostavi na svakom profilu.

"U inboks su počeli da mi šalju neke bračne ponude, pa više tamo ne idem! Ne otvaram Facebook, ne javljam se više nikome. Jedan se javlja, različita imena, a uvek ista slika, ma nisam ja blesava...", rekla je kroz smijeh Vesna Dragojević.

Inače, Vesna se u istoj emisiji prisetila mladosti, kao i dana kada ju je Dragojević muvao. Kako je i sama istakla, on je stalno mijenjao djevojke, ali se posebno zakačio za nju, čak ju je jedno vrijeme i pratio, kad mu je zapala za oko.

"Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan menjao te ženske. On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sedi on u gradskoj kafani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: "Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!" A kažem ja njemu: "Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana", rekla je kroz smijeh Vesna.

