Uroš Živković: Bez porodice ne bih bio ono što sam danas

Jedan od najtalentovanijih mladih pjevača današnjice Uroš Živković, uvijek je isticao da je jako vezan za porodicu i da su mu oni najveća podrška u životu bez koje ne bi bio to što je danas.

U iskrenom razgovoru u "Grand Magazinu", Uroš je podijelio emotivan trenutak vezan za svoje roditelje.

Na pitanje ‘Kada je poslednji put video roditelje da plaču’ Uroš je odgovorio:

"Ne znam iskren da budem, verovatno na nekom slavlju, ali, malo je obrnuto, više ja plačem kad sam sa njima jer sam godinama već stalno na putu, odvojen sam od kuće, i ako i dalje oni žive na relaciji, ali kada su u Beogradu tu su sa mnom. Ja sam stalno na putu i tako dalje, i kad dođe privatna proslava, bude mi puno srce, pogotovo kad dođe tu muzika i malo se popije mene onda uradi na emocije i onda pustim suzu, ali to je sve zbog sreće, nije tuga, taman posla, nego sam srećan što smo svi tu živi i zdravi hvala Bogu", rekao je on.

Takođe, Uroš vredno radi na svom novom albumu koji će, kako kaže, ugledati svetlost dana sledeće godine na leto.

"To bi trebalo da bude sledeće godine na leto, radim na tome, sad spremam dve pesme do kraja godine. Imam dosta pesama al dve su mi planu do kraja godine najkasnije. Videćemo kako će to da se zavrti, onda ću malo da stanem, da se pritajim, da radim vredno da spremam spotove i sve šta treba", rekao je pjevač.

Živković je u razgovoru otkrio kakve ga žene privlače i kakve osobine treba da poseduje njegova buduća partnerka.

"Pa generalno ne samo fizička lepota. Mislim, ja sam mlad momak i generalno se krećem u društvu mladih ljudi, lepih žena tako da imam neke kriterijume, ali sad kao da li je crna ili plava, ili treba da ima velike grudi ili ne treba. Lepota je prolazna, a svakako da bih voleo da za ruku držim neku lepoticu i trudiću se da bude tako, ali mnogo je bitnije ono što će posle da ostane a to je duša i poštovanje i inteligencija, i neka vrsta obrazovanja", priznao je Živković.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.