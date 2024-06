Uroš Živković otkrio kako je nova djevojka uticala na njegovu transformaciju

Popularni pjevač Uroš Živković organizovao je juče promociju svog prvog albuma „Decenija“ koji je uradio za deset godina karijere.

Uroš je sve oduševio novim numerama, a pripadnicima sedme sile iskreno je prokomentarisao svoje utiske.

“Želim pre svega da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste došli. Nije mala stvar i zato sam vas sve pozvao, ovo je moj prvenac. To je „A“ strana, za sad samo pola, ali decenija iz više razloga. Prvenstveno deset godina od kako sam počeo da se bavim profesionalno muzikom, samim tim je i deset pesama u tom znaku. Ovo je moja nagrada za sav trud, a publici i svima koji slušaju, to je poklon od mene”, istakao je on.

Nakon deset godina karijere, Uroš je otkrio kako je izgledalo kada je tek počinjao.

“U svetu muzike sam još od detinjstva, od muzičke škole, ali počeo sam da radim sa 15 godina. Na početku je bilo teško i zanimljivo, sve je bilo novo, tako da sam od prvog dana uživao. To je moj životni poziv i jedino čime sam maštao da se bavim u životu”, rekao je on, pa dodao:

“Poslednjih par godina dosta radim gostovanja, uvek bude puno ljudi i tu je malo drugačije. Na javnim nastupima si na bini i atmosfera je drugačija. Bakšiša je uvek bilo i biće, da sad ne pričam o materijalnim stvarima, ali lepo je kad vas neko počasti”.

Uroš ponosno ističe koliko se potrudio da na albumu budu pjesme raznih žanrova, a da ipak ostane svoj.

“Mislim da sam ostao svoj, a snimio sam muziku u skladu sa ovim vremenom. Da bude i urbano, neki narodnjak, balada, ima svega. Iskreno presrećan sam što sam ovo ostvario, vidim da su komentari dobri, ali gledam da ostanem pribran i skroman, da ne očekujem puno, da se ne bih razočarao, ali sve ide po planu”, rekao je Uroš.

Urošu su povodom prvenca najveću podršku pružili članovi porodice, ali je otkrio i ko mu se među prvima našao da da svoj sud o pjesmama.

“Puštao sam bliskim ljudima, uglavnom ovim mojim ženama-Tamari Milutinović, Kaći Grujić, Andreani Čekić. One su mi iskreni prijatelji i znam da će mi reći iskreno šta im se sviđa, a šta ne. Puštao sam naravno i ostalim muškim kolegama, ima tu i dosta pevača i stvarno gledam da pustim raznim ljudima iz sveta muzike, pa ja donesem konačnu odluku”, istakao je Uroš.

Uroš je otkrio i da je pravi srećnik zbog toga što se njegova djevojka bavi fitnesom, ističući koliko mu pomaže oko ishrane.

“Pomaže mi dosta, s obzirom da sam ja gurman, a ona je u fitnesu. Naterala me je da treniram, mislim da sam malo skinuo kilograma”, rekao je Uroš kroz smijeh.

