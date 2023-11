Vera Matović: Pet puta su me živu sahranjivali

Gostujući u emisiji Pusti brigu na Kurir TV pjevačica narodne muzike Vera Matović otkrila je da su je pet puta živu sahranjivali.

"Ja moram da kažem da sam pet puta bila razočarana u neke ljude jer su me pet puta sahranjivali. Pet puta sam oživela bila. Oživljavali ženu živu. Tamo na Guglu su napisali neke godine, za koje tvrde da su moje. Krivu drinu ispraviti nema šanse. I ne interesuje me. Pa zar ti ličim da imam tolike godine", ispričala je Vera Matović.

Voditeljka Ljiljana Stanišić zamolila ju je da detaljnije ispriča kako je izgledalo to iskustvo.

"Čovek iz Amerike zove neke moje kolege, Miroslava, Anu, Mišu Mijatovića. I sad, on je čuo da sam ja poginula. Znači, toliko se to razglasilo. I sad zvao on te kolege i u momentu, kada me je Miša Mijatović pozvao, ja nisam uzela telefon. Nije bio pored mene, nisam se ni javljala. Ja uzem kasnije telefon, pogledam, zvao Miša. Kaže sad su mi javili, zvali me iz Amerike da si poginula. Zvali i Merimu, ona plakala, jadna. Pa nije ona zaslužila, pa ona je dobra žena, pa gde je to nju da snađe? I onda moram da idem na TV negde da me vide da sam živa", otkrila je Vera.

