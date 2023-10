Vera Matović šokirala: Udavali su me za pokojnike

Pjevačica Vera Matović decenijama je u skladnom braku sa harmonikašem Ratimirom Matovićem, a sada je šokirala priznanjem kako su je u više navrata koroz karijeru pratili ničim izazvani skandali, od kojih su neki u najmanju ruku bizarni.

"Ja nikada nisam pravila skandale, drugi su mi pravili. Udavali su me za pokojnike, čoveka ne znam, umro pre deset godina, a mene udali za njega. Posle su me udavali i za drugog pokojnika, mnogo mi je teško bilo, plakala sam. Ja udata i dvoje dece, a oni me udaju za pokojnika", rekla je Vera i dodala:

"Udala sam se za čoveka kojeg sam volela. Naš brak je isti kao od prvog dana. Parovi krenu u vezu, brak, a onda jedno dobije popularnost, stekne krila. I ja sam sve to mogla, ali nisam."

Pjevačica je istakla i koja je ključna stvar u funkcionisanju braka.

"Moj suprug je uvek imao poverenja u mene. Udvarali su mi se drugi muškarci, ali im nikada nisam davala povratnu informaciju. Muškarce sam gledala kao braću, a žene kao sestre", priznala je pjevačica.

Kada je riječ o koleginicama i tu je bilo nesuglasica.

"Bilo je i suza i nameštanja, ali su ipak shvatili na kraju da je Vera dobar čovek. Niko nije plakao zbog mene, a ja sam zbog mnogih plakala", otkrila je Vera.

Podsjetimo, pjevačica je ranije ispričala kako je upoznala svog supruga:

"Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape… Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša".

Pjevačicu je osvojio upravo takvim sitnicama i pažnjom, a da su privrženost, poštovanje i ljubav oni njegovali još od samih početaka pokazalo im se od samog početka braka.

"Nisam ja verovala da ću se udati za njega, ali kroz to druženje mi se svideo. On je moj najveći životni oslonac, nema drugog. Ja sam u trećem mesecu trudnoće otišla u Australiju. Kada si sa osobom koju voliš, ništa nije teško. Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam “Kupi decu i slike i u Čačak“, kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni", rekla je ona jednom prilikom.

(GrandTV)

