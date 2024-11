Verica Rakočević: Unucima nije stalo do mene

Verica Rakočević danas iza sebe ima bogatu karijeru, ali sebi jedno zamjera. Kako je svojevremeno otkrila, zbog strasti i ljubavi prema poslu, uskratila je djeci potrebnu ljubav i pažnju.

“Na moju veliku žalost, ta strast prema poslu je mojoj deci ukrala neko vreme, koje je trebalo da provedem sa njima. Danas me više zovu deca nego unuci, što je normalno. Kom unuku je stalo do babe? - Nijednom. Dok ste vi bili tu, prvo me zvao sin, pa jedna ćerka, druga ćerka, tako da znači da su mi oprostili to ukradeno vreme”, rekla je ona jednom prilikom, te dodala:

“Mislim da sam bila malo sebična, a opravdanje za tu sebičnost je moja rečenica koju sam često izgovarala: „Ako sam ja srećna i zadovoljna, biće i moja deca.“ Međutim, sada razgovarajući sa njima, vidim da im je falilo tog zajedničkog vremena. Oni znaju da sam ja tu za njih, uvek, ono što je meni najbitnije jeste da svojoj deci nikada ne budem na teretu. To nikada neću dozvoliti, ma šta sudbina odredila”.

“Lepota života je da ustanete, padnete i opet ustanete. Uvek sam govorila: „Bože, uzmi mi sve, samo nemoj želju, uvek moram nešto da želim.“ Sve to što je bilo odricanje je bio neki novac koji je samostalno zarađen i potrošen u posao. Sada je došlo novo vreme i nova pravila”.

Podsjetimo, modna kreatorka uživa u braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a jednom prilikom je priznala da bi se razvela ukoliko bi njen suprug poželio da postane otac.

(Kurir)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.