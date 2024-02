Vesna Đogani otkrila kojim poklonom ju je Đole oduševio

​Pjevačica Vesna Đogani otkrila je šta joj je partner Đole Đogani nedavno poklonio, što ju je ostavilo bez teksta, te priznala da već neko vrijeme kupuju imanja po Srbiji.

“Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo! To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve”, rekla je pjevačica, pa se dotakla odnosa sa nevjenčanim suprugom Đoletom Đoganijem.

“Mi nismo zaljubljeni kao prvog dana, ne. Mi se cenimo, volimo i poštujemo, strast postoji, ali u nekoj drugačijoj formi”, kazala je pjevačica.

