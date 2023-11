Vesna Zmijanac bila u šemi sa poznatim muzičarem dok je on bio u braku

Pjevačica Vesna Zmijanac jedna je od cijenjenijih u svojoj branši godinama, a mnoge intrigira i njen privatni život.

Za taj dio Vesnine biografije može se reći da je bio i te kako buran, a pjevačica to nikad nije krila.

O svojim ljubavnim izborima govorila je često, ali ima i onih muškaraca o kojima nikada nije pričala.

Među njima je, kako pišu domaći mediji, Novica Urošević, jedan od najslavnijih kompozitora u Jugoslaviji. Novica je zaslužan za karijere mnogih današnjih velikih zvijezda, a pored Vesne, tu su i Zorica Brunclik, Mitar Mirić, Miroslav Ilić, Jašar i Ipče Ahmedovski, Nedeljko Bajić Baja. Sarađivao je i sa Šabanom Šaulićem, Šerifom Konjevićem, Snežanom Đurišić, Draganom Mirković, Nadom Topčagić i mnogim drugima.

Umro je 2009. skoro potpuno zaboravljen od svih pjevača kojima je pisao hitove.

To je i sam priznao u posljednjem intervjuu, koji je tada prošao skoro nezapaženo, a rekao je svašta zanimljivo. Između ostalog i to da je nekoliko mjeseci bio s Vesnom Zmijanac.

"Svojevremeno ste živeli kao podstanar kod Vesne Zmijanac. Pričalo se da ste tada bili više od prijatelja", glasilo je pitanje novinara magazina Svet.

Novica je u odgovoru detaljno objasnio prirodu odnosa s pjevačicom.

"To je bilo vreme kada smo u vezi i moram da kažem da bih i danas živeo s njom da smo oni isti ljudi koji smo tada bili. Ona je jedna od najzanimljivijih ličnosti na estradi, voli da daje sud o drugima, poput Miroslava Ilića. S druge strane, to joj je možda kasnije i zasmetalo, jer niko nije bezgrešan. Čitao sam da je u svojoj autobiografiji kao veliku ljubav spomenula nekog Karta Simensa. Međutim, nigde nisam uspeo da vidim da je u istom maniru pomenula Rajka Budžu iz Lugavčevine. Ja bih mnogo toga mogao da pomenem, ali, nažalost, još nije vreme za istine. Onoga dana kada budem rešio da kažem sve o ljudima s kojima sam radio, moraću da prestanem da komponujem, jer će to remetiti naš poslovni odnos. Pevači su jako sujetni, stalno se nešto brane jer imaju problem sa istinom", naveo je kompozitor tada.

Ženi nije smetalo s obzirom na to da je Urošević decenijama bio u braku, logično pitanje novinara bilo je kako je njegova supruga reagovala ne prevare s drugim ženama.

"Oženjen sam, ali ne vidim šta je tu problem. Oduvek sam živeo svoj život onako kako želim, a ne kako drugima odgovara. Sa suprugom nisam nikada imao problema jer je ona to od početka shvatila, a osim toga, ja sam iz kuće na selu otišao već nakon dve godine braka. Za stvaraoca i umetnika kao što sam ja veoma su bitni sloboda i razumevanje. To podrazumeva pravo na samoću, pravo na odlučivanje gde ću biti, kakav ću biti, s kim ću biti, naravno, pod uslovom da se drugi ne ugrožavaju", smatrao je pokojni Novica, prenosi "Kurir".

