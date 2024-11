Vesnu Rivas otac maltretirao u mladosti: Tukao me je i šišao na ćelavo

Nasilje nad ženama doživele su i brojne pripadnice estrade od kojih su neke hrabro istupile i podijelile svoje priče, među kojima je i Vesna Rivas .

Pjevačica je bila žrtva porodičnog nasilja koje je na nju ostavilo velike posljedice, o čemu je svojevremeno javno govorila.

Naime, nju je otac fizički maltertirao sve dok nije presjekla i odlučila da stane na kraj svemu.

"I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja ali sam ja to sasekla, pa po cenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo", svojevremeno je priznala Vesna koja je jednog dana fizički nasrnula na njega.

Prisjetila se da je sve prestalo kada je od bijesa da je sustigne udario majku, koja je pala na krevet.

"Ja sam se zaletela, otkinula mu meso, uletela u kuhinju za nož ili otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam videla oca da je pobegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene", rekla je Vesna.

Ruku na pjevačicu je kasnije digao i njen bračni partner, međutim pjevačica je poučena jezivim iskustvom odmah odreagovala i spriječila da dođe do većeg okršaja.

