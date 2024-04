Video prve probe Baby Lasagne oduševio fanove (VIDEO)

Objavljen je video prve probe Baby Lasagne za Evrosong, ali i rezultati velike ankete saveza 42 fan kluba prema kojima je Hrvatska glavni favorit za pobjedu.

Pripreme za Evrosong u punom su jeku, a hrvatski ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna u subotu je u Malmeu odradio i prvu probu.

Snimak njegove probe objavljena je na službenom TikTok profilu Evrosonga, a ako je suditi po komentarima fanova, Lasagna je glavni favoriti za pobjedu.

"Imamo pobjednika", "On mora pobijediti", "Baby Lasagna do pobijede", "On bi stvarno mogao pobijediti", samo su neki od brojnih komentara ispod videa, a mnogi su pisali i da im se sviđaju novi kostimi, prenosi "ShowBuzz".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.