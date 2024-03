Zašto Ana Bekuta nije bila mjesec dana u Zvezdama Granda

Pjevačica Ana Bekuta već neko vrijeme nije u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a umjesto nje je došao pjevač Dragan Kojić Keba.

Mnogi su se zapitali šta se sa njom dešava i kada se vraća u pomenuto takmičenje.

Kako prenosi "Grand", nakon više od mjesec dana, pjevačica Ana Bekuta vraća se u sudijsku stolicu "Zvezda Granda".

Niame, njeni takmičari su na društvenim mrežama podijelili fotografije i video snimke sa mentorske probe koju je vodila upravo Ana.

"Naravno, zašto ne bih bio spreman? Nema tu neke duge priče. Moja draga koleginica i prijateljica Ana Bekuta neko vreme neće biti tu. Nekako smo nas dvoje kompatibilni po mnogim muzičkim pitanjima, temama. Tako da je predlog svih bio da je zamenim neko vreme, tu sam i to je to", rekao je on nedavno.

Keba je tada otkrio da li ima favorita od kandidata i istakao da se zaista trudi da im prenese znanje koliko je to potrebno.

"Ima, ali ne bih ja sad da izdvajam nikoga, jer što ja volim da kažem "Kad se puca penal, odnosno kada se takmiči, to je i najbitniji momenat", ali na probama stvarno sam prijatno iznenađen. Snimio sam mojim telefonom za mene, da slušam i za to kratko vreme mislim da sam u lepoj meri uspeo da im prenesem emociju i znanje, onoliko koliko je potrebno", rekao je.

