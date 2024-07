Zbog pjevačice Zvezda Granda žena ostavila muža na svadbi

Finalistkinja muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i pjevačica "Granda", Jelena Prole otkrila je da je na jednoj svadbi doživjela neprijatnost zbog čega je ostala u šoku.

Jelena je ispričala da je žena na jednoj svadbi ostavila muža upravo zbog nje.

"Svašta se tu dešavalo, uglavnom na velikim proslavama, svadbama. Jedan dečko se zakačio za mene, bio je oženjen, sve vreme se motao tu oko mene. Ja sam uvek fina, nasmejana, pokušavam da izbegnem tu situaciju, dok na kraju nije došla njegova žena i ostavila prsten ispred njega", ispričala je Jelena za Grand.

"On čovek onako stoji ispred mene, ja sam bila u šoku. On se sve vreme vrteo oko mene, ona je dolazila, smarala ga i govorila da prestane, da idu kući. Na kraju je došla i ostavila prsten, okrenula se i otišla. To je za mene bio najveći šok", rekla je ona.

(Pink)

