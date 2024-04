Ženi se Bojan Tomović

Pjevač Bojan Tomović se vjerio sa izvjesnom Škodranom (37), ženom poreklom iz Albanije.

Oni su se upoznali na psihijatriji gdje su se oboje liječili od alkoholizma i bipolarnog poremećaja.

Bojan se sada zove Ammar Moštrokol, jer je prije nekoliko godina, prema sopstvenim tvrdnjama, postao pripadnik islamske vere.

Bojan i Škodrana, koja živi na relaciji Albanija - Njemačka, počeli da se druže u bolnici, a ubrzo nako toga su postalni nerazdvojni, prenosi Telegraf.

Nakon dvije nedjelje druženja, rodile su se emocije, te im je u planu da se vjenčaju i da žive na relaciji Njemačka - Crna Gora odakle je Bojan poreklom, prenosi Nova.rs.

Podsetimo, Bojan koji gazi petom decenijom, pre mesec dana bio je hitno hospitalizovan, kada je u sebe uneo lekove koje je potom pomešao sa alkoholom.

Vlasnik velikih hitova iz 2000-tih godina, progovorio je o ovom teškom slučaju i otkrio kako je do toga došlo.

"Za 8. mart sam uz tamburaše pevao u jednom somborskom restoranu i toliko sam se napio, uprkos blokatoru koji imam protiv alkoholizma, da me je Hitna pomoć jedva povratila", započeo je priču Bojan i dodao:

"Bukvalno sam se otrovao esperalom, rakijom i lekovima za "bipolar" i bolove da su me adrenalinom vraćali u život. Sad opet moram na psihijatriju, jer zbog moje primarne dijagnoze, bipolarnog poremećaja, ovo se vodi kao pokušaj samoubistva, iako zaista nisam to hteo. Ponela me atmosfera, malo više popio i zamalo 'ćao'", rekao je srpski pevač za "Republiku".

Svoj potez je ovako obrazložio:

"Je*ote, šta ću, ja ne radim u apoteci nego u kafani, a mesecima nisam pio i kako sam se vratio svirkama, tako i alkoholu, mada je za nas bipolarne utvrđeno da smo najviše skloni zloupotrebi alkohola i psihoaktivnih supstanci, je*i ga", istakao je vlasnik hita "Plava motorola".

