Zlata Petrović: Svi smo u ljubavi grešili

Zlata Petrović nikada nije krila detalje iz ljubavnog života koji je oduvijek intrigirao javnost, a sada je progovorila o stvarima koje su umjele da je razbjesne u odnosu sa partnerima.

"Za mene ništa nije pogrešno, što je trebalo, trebalo je sve je bilo u pravo vreme na pravom mestu. Ja nisam nekog zdravog razuma, pa tako biram sličnog sebi. Vidimo ono što ne vidimo kod nas, vidimo preko puta nas", rekla je Zlata i dodala da ne treba slušati okolinu.

Pjevačica je iskreno rekla kako ne spada u red "finih" žena i da je to dio njene ličnosti koju muškarci mogu ili ne mogu da prihvate.

"Ne treba da slušamo okolinu. Nikada se ne bih menjala jer ne znam. Probala sam da budem fina, pričamo o ljubavi, svi smo u ljubavi grešili. Odem sa nekim gospodinom i budem fina i kažem Bože sačuvaj. Šta ja ovde tražim. Prosto mi je žao čoveka preko puta. Ja sam rekla posle toga budi luda, pripadaš toj kategoriji i ne možeš drugačije. Ja sam živela 5-6 godina sa svojim partnerima, ne znam šta se desi kada pređeš 20 godina", rekla je Zlata i dodala:

"Ja izazovem bes u ljudima. Čim osetim da nema strasti, ja krenem da pravim haos. Čovek krene da bude to što ja želim i onda ulazimo u patologiju i to postaje užaš. Moraš da pobegneš ili se to završava tragično", zaključila je Zlata svojevremeno u emisiji.

