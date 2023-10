Zlati Petrović sin zabranio alkohol

Pjevačica Zlata Petrović kaže da joj je sin Jovan Pejić zabranio da okusi alkohol, a sve zato što nema kontrolu kad popije! Ona kaže da je s nasljednikom obavila ozbiljan razgovor, te i da joj je posebno zamerio što se na slavlju kod kolege Radiše Trajkovića Đanija, koje je pravio povodom rođenja unuke, ponašala kao pijana tinejdžerka, pa je to bio povod da joj očita bukvicu.

"Imala sam ozbiljan razgovor s mojim Jovanom i bio je baš ljut. Rekao mi je da hitno prestanem da pijem jer se ponašam ko poludela tinejdžerka kad nazdravljam žestinom. On je isto bio na slavlju kod Đanija i sve je video. Snimao me je dok sam pevala, to mu je sve bilo u redu, ali je kasnije ispao haos. Malo više sam popila i počela da pravim haos, pa sam primetila da mu nije bilo svejedno", počinje priču Zlata za Republiku i otkriva dalje šta je iznerviralo njenog nasjlednika:

"Ništa ne bi bilo strašno da nisam počela nekontrolisano da se smejem i grlim s kim stignem. Tamo na proslavi me je kulirao, a kad smo se sutradan sreli, imao je šta da mi kaže. Zabranio mi je da ubuduće uzmem kap alkohola. Rekao je da prestanem da se ponašam kao tinejdžerka i da takvo ponašanje ne priliči mojim godinama".

Zlata kaže da je začudilo ponašanje sina jer je ranije pila s njegovim društvom kad su se u kući okupljali pred izlazak u provod.

"Sećam se da sam sedela s Jovanom i njegovim društvom pre nego što izađu u grad. Sedeli smo i nazdravljali, šalili smo se jer sam tip one opuštene mame kojoj deca sve pričaju. Takav sam odnos negovala, ali izgleda da je sad vreme da se malo primirim", kaže folkerka.

Petrovićka kaže da je u njenoj porodici majka bila poročna, ali da je imala meru kad je kocka u pitanju.

"Nismo bili mnogo siromašni kad sam bila mala. Mama je pevala, očuh je svirao, ali ona je volela kocku. Jedan dan smo imali džak para, drugi dan ni cvonjka. Takav kod je imala. Nije, srećom, bila tip kockara koji ode i prokocka sve što ima. Znala je da se zaustavi kad vidi da gubi. Možda je izlazila bez prebijene pare, ali nije ostala dužna nikome niti je prokockala krov nad glavom. Njoj je porok bila kocka, meni cigarete i piće, ali sad retko popijem. Baš kad sam na nekom slavlju", kaže folkerka.

