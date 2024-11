Zorica Marković i Lepa Brena godinama ne govore, a ovo je istina o njihovom odnosu

​Pjevačica Zorica Marković podijelila je zanimljive detalje o svojim počecima u muzici, ali i o kompleksnom odnosu sa Lepom Brenom.

Ona je prokomentarisala izazove, sukobe i rivalstvo koji su obilježili njihov put. Iako je priznala Brenin uspjeh, Zorica je naglasila da između njih ne vlada prijateljski odnos, objašnjavajući zašto "ne miriše" svoju koleginicu, s kojom je povezana već decenijama.

"Mnogo je tu bilo onih koji su mi zarili nož i u srce i u leđa. U vreme kada sam počinjala i kada sam bila pretnja da postanem neko i nešto na našoj estradnoj sceni, u svakom smislu te reči, mnogi su me kočili i bojkotovali. Možda jesu više uspeli od mene, ali nisu srećni kao ja. Ja sam srećnija, sigurno! Što se tiče materijalnog, to me ne zanima. Imaju više od mene, ali ja imam taman. Ne bih se menjala" ističe Zorica u emisiji "Lično sa".

Nastavila je:

"Jesam spominjala Lepu Brenu, ali hoću jednom da razjasnim ovo, da ne bi bilo nekih nagađanja. Ja protiv te žene nemam ništa, ona je uspešna i svaka joj čast na tome, ali ne volim nadobudne likove! Imam utisak da s takvim osobama moram stalno da se upoznajem. Sad se sretnemo posle pet ili mesec dana, godinu dana, i sad kao treba ponovo da se upoznamo. Pa, idi, bre, bestraga... Šta da se sad stalno upoznajem?! Znamo se toliko godine, a onda odjednom mi smo ispod njih, oni su digli noseve, kao, važni su... Nisu važni, ali dobro, ajde."

Pjevačica se dotakla i navoda koji su kružili u domaćim medijima da joj je Brena početkom osamdesetih godina, kada su obje započele muzičke karijere, ukrala "pet minuta slave".

"Nije ona meni ukrala ništa! Ali, imala je ceo tim koji je pokušao mene da uvuče u tu priču, konkretno pokojni Raka Đokić i cela ekipa, kao i još mnogo njih. Ja se nisam dala, nisam pristala, naravno. Počele smo u istom momentu, bile smo stvarno vredne pažnje. I pevanje, i izgled, ma, sve! Imale smo dosta slične, konjaste glave, lepo telo, sve je to stajalo, mešali su nas ljudi u početku. Međutim, ja nisam imala menadžera, nisam htela da pristanem na to, uvek sam sve gurala sama, kao i dan-danas. Naravno da za takav uspeh treba veliki tim, oni su ga imali, čestitam im na tome" priznaje pevačica, prenosi "24Sedam".

