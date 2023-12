ATV-ova rekapitulacija godine: Samo za najveće šaljivdžije

Samo da neustavnih turista u narednoj ne bude više! Aufviderzen her Šmit i daleko ti lepa kuća! Da ne bude optužnica. Suđenja. Ratova. Sukoba. Da nam bude više rađanja. Smijeha. Ponosa. I da nam naredna, izborna, bude bez mrlje i mnogo preletača.

Da nam Nova 2024. bude bolja!

Svode se računi, a neki su se u njima zapetljali – oni su svoje ove godine izveli na čistac. I dalje pod sankcijama, za prekookeanske drugare zastrašeni i utišani, za druge najglasniji. Vratili su se našoj ćirilici, zasijali novim logotipom, ostali vjerni i autentični, program obigatili novim formatima u domaćoj produkciji i tako tvrdoglavo drugačiji odličili da vas obraduju najintrigantijom rekapitulacijom 2023. godine, sa posebnom napomenom – za one sa najvećim pragom humora.

Ovu godinu, s nestrpljenjem isrpaćaju, iako je svaka nezaboravno iskustvo, no želja za novim je ipak neizdrživa. I to posebno ATV-ovcima, uvijek prkosnim u svemu, a najviše u šali. Pregled preburne 2023. godine iznijeće heroine ove medijske kuće, Milijana Kos i Tatjana Trninić, i napominju – svaka sličnost sa stvarnim likovima i događajima je slučajna. A i ako vam se učini da nije – sve je to u korist najbolje zabave za koju su ATV-ovci uvijek spremni.

Berićeta. Zdravlja. LJubavi. Jedinstvenosti.

Iz Gundulićeve još poručuju – aufviderzen svemu lošem - neka Nova bude pobjednička, zbog vas! Ne mijenjajete termin – 'Novogodišnje Centralne vijesti' su večeras tačno u 19 časova.

