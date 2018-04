ATV oživljava "Heroje"

Emisija ima istraživački karakter. Idemo u potragu za ljudima koji su se prije 10 i više godina pokazali kao dobri prijatelji, komšije i istinski heroji, kaže Požgaj

- Vratili ste se na ATV. Šta Vas je vratilo poslu na ovoj televiziji?

Televizija je oduvijek bila moj najveći izazov i moja najveća novinarska ljubav. Za Alternativnu televiziju me vežu prva novinarska saznanja i dugogodišnji rad, prvo u redakciji informativnog programa. Nakon sedam godina rada u desku, 2006. godine sam pokrenuo projekat "Heroji i fenomeni", emisiju koja je imala za cilj promovisanje pozitivnih ljudskih vrijednosti. To je bio moj bijeg od "crne hronike" informativnog programa. Iako sam se u posljednjih nekoliko godina bavio nekim drugim, svojim projektima, moja prva ljubav - televizija i životi heroja su me opet vratili tu gdje sam. Rado sam prihvatio priliku da opet oživimo "Heroje i fenomene" i da na ovoj vremenskoj distanci krenemo u potragu za njima.

- Heroje Igora Požgaja gledaćemo na ATV-u svakog četvrtka u 21 čas. Kakav format nam donosite sada?

Emisija ima istraživački karakter. Idemo u potragu za ljudima koji su se prije 10 i više godina pokazali kao dobri prijatelji, komšije i istinski heroji. Prisjetićemo se zašto su oni heroji i prikazati život tih ljudi danas, gdje su i šta rade, da li ih je život nagradio. Samim tim ćemo prikazati i život ovog društva. Tražićemo odgovor na pitanje da li se u ovom društvu isplati biti pozitivan.

- Tek krećete u istraživanje, ali, prema Vašim saznanjima, da li je život nagradio "prve među jednakima", kako nazivate heroje?

To su skromni ljudi koji žele da žive isključivo od svog rada. Kada su radili ta velika djela zbog kojih ih zovemo herojima, oni nisu očekivali ništa za uzvrat, a nisu ni razmišljali o posljedicama. Radili su to jer su mislili da je to ispravno. Nema te nagrade i materijalne isplativnosti koja bi mogla motivisati nekoga da žrtvuje svoj život. Konkretno, u prvoj emisiji nas očekuje priča o ultramaratoncu Željku Blagojeviću, koji je prije 10 godina za devet dana istrčao 900 kilometara od Banjaluke do Kosovske Mitrovice. Željko danas radi na parkingu i naplaćuje karte. Ali, on je danas srećan, osnovao je porodicu. Kćerka, koja ga je na maratonu pratila u stomaku njene majke, sada ima 10 godina. Oni su mu najveća nagrada.

- U čemu je glavni značaj emisije, zašto je važno da govorimo o herojima?

Heroje karakterišu skromnost, ali i poriv za velikim djelima i pozitivnim vrijednostima. U medijima se previše govori o temama koje su "crna hronika". Prate se politička dešavanja, a malo se govori o realnom životu i o pojedincu. Ljudi koji čine herojska djela malo su eksponirani u medijima i uspjeh ove emisije će biti za početak ako nekoga motivišemo da ponese ceker svom komšiji do trećeg sprata. Primijetiti dobra djela, govoriti o njima i inspirisati se njima, to je naš motiv. Još jedan cilj nam je da se heroji ne zaborave. Zato želimo da ih pronađemo. Vidjećemo šta je vrijeme donijelo dvojici dječaka s Kupresa koji su prije 11 godina u školu putovali u starom traktoru i vozili svaki dan pet kilometara u jednom pravcu. Govorićemo i o monahu koji je prije 10 godina pripitomio vuka i o policajcima koji su rizikovali živote u obavljanju dužnosti.

Mnoge herojske priče očekuju gledaoce. Siguran sam da ćemo u našim putešestvijima naići i na neke nove heroje, jer oni su svuda oko nas, oni su naše komšije. Samo je potrebno da se osvrnemo oko sebe i vidimo koliko smo mi solidarni, dobri i da svako u sebi nosi heroja. Probudimo se! (smijeh)

- Dakle, heroji Igora Požgaja su svuda oko nas. Emisija neće biti samo retrospektiva djela koja su nekada radili poznati heroji i njihov život u današnje vrijeme, nego očekujemo i nove?

Životnih, herojskih priča ima na pretek. Zato očekujemo da će se publika aktivno uključiti u proces kreiranja pravca emisije i potrage za herojima. Onih koje ne želimo zaboraviti i koje planiramo posjetiti ima mnogo, a s obzirom na to da se pozitivne vrijesnosti i energija šire, nadam se da će ih sve više biti i da će kroz našu emisiju biti vidljiva njihova djela.

- Šta je tvoje najveće herojsko djelo? Tvoje žute čizme su postale sinonim za solidarnost u vrijeme velikih poplava u BiH.

Moje najveće herojsko djelo je to što sam roditelj. Još veći heroj ću u svojim očima sebi biti kad postanem djed i vidim da moji potomci žive u jednoj zdravoj i srećnoj porodici. Roditeljstvo je najveće herojstvo, a prije svega majčinstvo i zato mislim da su majke najveći heroji. A vrijeme poplava... tužno vrijeme, ali i vrijeme koje nas ojača i ujedini, vrijeme kada se probudi taj heroj u nama. Ja sam samo jedan u nizu ljudi koji su tada pokazali svoju spremnost da pomognu drugome u nevolji. Imao sam medijsku pažnju, a takvu pažnju zaslužuju mnogi, veći heroji od mene, o kojima ćemo govoriti u emisiji.