Dubravka Gajić, glavna i odgovorna urednica UNA TV: Sebi sam najstroži kritičar

Kada gledam unazad, na sav moj staž, a ima ga, rekla bih još deset godina do penzije, najponosnija sam što smo podigli i postavili na noge UNA televiziju.

U BiH naš brojem mali tim radi veliki posao, kazala je u intervjuu za "Nezavisne novine" Dubravka Gajić, glavna i odgovorna urednica UNA TV.

Kazala je da suštinski najviše voli to novinarsko "prokletstvo" koje kaže: Sutra je novi dan. Sve što ste uradili juče pada u zaborav, bitno je sada i danas.

NN: Nakon nekoliko godina na starom terenu, kakav je osjećaj ponovo "zaplivati" u novinarskim vodama?

GAJIĆ: Bilo je zaista lako vratiti se na "svoj" teren. Radim posao koji volim i svako jutro iznova mu se radujem. Bilo je godina kada nije bilo tako, pa izuzetno cijenim svaki dan ispunjen voljom i željom da bude bolji od prethodnog. Suštinski najviše volim to novinarsko "prokletstvo" koje kaže: Sutra je novi dan. Sve što ste uradili juče pada u zaborav, bitno je sada i danas. Ovo je opis onog najtežeg u informativi, uređivanja dnevnih ili centralnih informativnih emisija, a to je ono što najviše volim.

NN: Šta je to na šta ste najviše ponosni u Vašem novinarskom stažu?

GAJIĆ: Ponuda UNA televizije bila je nešto o čemu nisam ni razmišljala ni sanjala, ali došla je baš kada je trebalo. Bilo je izazovno ući u novi projekat i krenuti od početka, jer do tada, radila sam u sistemima u kojima su postojale forme i procedure. A prije, sada je već dvije godine od kada sam na UNA TV, pred mene je stigao upit da učestvujem u podizanju jedne televizije i uspostavljanju sistema i procedura. Kakav izazov! Još veći kada znamo kako su brojni "na nož" dočekali još jednu medijsku kuću. Iskreno vjerujem, da je došla neka strana kuća, da bi većinu dlanovi zaboljeli od aplauza, ali doček UNA televizije bio je sve samo ne takav. Nisam shvatala tada, a bogami ni danas. Kada gledam unazad, na sav moj staž, a ima ga, rekla bih još deset godina do penzije, najponosnija sam što smo podigli i postavili na noge UNA televiziju. U BiH naš brojem mali tim radi veliki posao. Ponosna sam na tim ljudi koji su došli iz raznih TV kuća, N1, ATV, RTRS, K3, FTV, BHT, Elta... Znate koliko treba menadžerskih sposobnosti da individue koje su već ime, koje su radile u sistemima, profunkcionišu kao UNA tim u novom sistemu, novoj tehnici. I jesmo! Danas ta mala redakcija, ojačana produkcijom i tehnikom proizvodi i UNA VIJESTI, UNA DAN, uveli smo od ove sezone emisiju "Podne", koju vode Dejana Rosuljaš i Mersad Sijarić, i emisiju "Unakrsno", koju uređuje i vodi Anđelka Marković. Zadržali analitični "Trougao", koji uređuje i vodi Anđelko Jandrić, i "Reaktor", koji uređujemo i vodimo kolega Josip Šarić i ja.

NN: Budući da Vas gledaoci mogu vidjeti i u "Reaktoru", društveno- političkoj emisiji, koju i uređujete, da li se od samog starta emitovanja do sada mijenjao?

GAJIĆ: Ove sezone doduše manje sam u "Reaktoru", a više se bavim cjelokupnim programom. "Reaktor" se mijenjao na način da smo ga tematizovali. Naime, kada se bavimo društvenim temama, radi ga Josip, kada je u pitanju politička tema, onda sam to ja. Nakon mjesec dana emitovanja nove sheme prva sam koja joj tražim slabosti kako bih je ojačala. Personalno sam ta koja od sebe očekuje uvijek više, moj tim to zna i znaju da ne kritikujem da bih kritikovala, već zato što želim uvijek bolje i više. Naravno da niko ne voli kritike, ali pohvalim ja sve što za pohvalu jeste.

NN: Da li i sa kojim dilemama se suočavate radeći svoj posao?

GAJIĆ: Naravno da imam dileme, ali one se manje odnose na program, iskustvo je značajna stavka, a više na menadžerski dio odnosa sa ljudima (gdje su emocije, iskustvo teško pomaže). Hendlovanje mi za sada sasvim dobro ide.

NN: Kako biste opisali sebe kada ste tek počinjali da se bavite novinarskim pozivom, a kako se vidite sada?

GAJIĆ: U novinarstvo sam ušla slučajno, nije bio to moj prvi izbor. U većem društvu odgovarajući na pitanje kritikovala sam rad jedne medijske kuće pred njenim urednikom, taj isti kasnije me pozvao da radim u njoj. Tu sam spoznala da to jeste moj poziv i da je to posao mog života. Rasla sam, sa i uz novinarstvo, mijenjala se moja ličnost kroz različite spoznaje, kako poslovne, tako i međuljudske odnose. Teško mi je reći kako se vidim sada, ali reći ću najveću istinu kada kažem da uživam u poslu i da sam zadovoljna. Naravno, ne kažem da je sve idealno, nikada i nigdje nije tako, ali ja uživam u tome da problem prepravim u rješenje. Dočekam ga na "nož", mislim na problem, a onda se nasmijem rješenju. Radujem se svakom prilogu koji smo osmislili ujutro i uveče ga realizovali, naravno ako je dobar, ako nije, sutra očekujem bolje, svakoj emisiji od prvobitne ideje do realizacije. Zato, rekla bih: Zadovoljna sam jer posao me raduje. Živim ga i radim iz ljubavi. I sve navedeno zato što su nam granice "samo" profesionalnost.

NN: Šta je to što Vas vodi, motiviše?

GAJIĆ: Sve navedeno me motiviše, a najviše ta moja želja da sutra sve bude bolje. I to bukvalno sve, od ideje do finala. Ne trudim se da stižem i postižem tuđe ciljeve, očekivanja, već prebacujem svoje mogućnosti i želje, sebi sam najstroži kritičar i niko mi ne može podići ljestvicu do cilja više nego što to očekujem sama od sebe. Ali najviše na svijetu motivišu me moja djeca, za sve i svemu.

