Džan: Većinu recepata sam naučio od svog oca

Turska serija Džan osvojila je gledaoce u BiH kao i glavni glumac Can Yaman - Džan. Kao rezultat njegove sve veće popularnosti dame su počele da komentarišu markantnog glumca tražeći informaciju više. Mi vam donosimo kratak intervju sa njim. Serija se emituje u programu OBN TV sedam dana sedmično od 21 sat.

Možete li nam reći o sličnosti uloga koje tumačite i Džana Jamana privatno?

Nije uvijek tako. Ali kako snimanje odmiče, uvijek se pojavljuju neke sličnosti. Zadnji put sam glumio lik koji je više opsjednut kontrolom, dok je Džan iz istoimene serije sličniji meni. Ja više volim slobodu. Imam gotovo isti ukus za modu kao taj lik. Više nešto opuštenije odijevanje, a i fanovi to vole.

U seriji Džan vašem liku nadimak je Albatros?

Da. Ovaj moj unikatni stil sa pundžom i bradom bvio je veliko iznenađenje i za gledatelje u Turskoj. Napravili su mi tetovažu na grudima u obliku te ptice, kako bi se uklopio u taj lik buntovnika i svjetskog putnika. Od toga je nastao nadimak. Znate, to je monogamna ptica. Putuje svuda po svijetu, ali kad se jednom zaljubi to je to. Takav je i lik Džana.

Jeste li iznenađeni ovolikim uspjehom serije koja ima dosta komičnih elemenata i nije klasična sapunica?

Romcom (romantične komedije) izgubile su na popularnosti usljed sve većeg pesimizma koji vlada. Zato je uspjeh serije „Džan“ značajan i lijep. Čak ni hollywood više ne radi serije poput "Prijatelja" ili "Kako sam upoznao vašu majku", a ovo je čak i ektremnije od toga. Ono što je ljude osvojilo definitivno je osebujnost likova, njihova različitost i sve ono što se događa na tom putu ljubavi. U klisičnim romantičnim komedijama lijepa se djevojka zaljubi u „ružnijeg“ tipa, a ovdje to nije slučaj.

Likovima u seriji „Džan“ događa se ljubav na prvi pogled. Vjerujete li vi u nju?

Ako pogledamo uloge koje sam igrao, svima se to desilo. Naravno, stvarnost i film nisu isto.

Jako ste popularni među gledateljicama. Kakav je Vaš odnos sa fanovima u svijetu?

Ponosim se što me svugdje u svijetu dočekaju s velikom pažnjom. Drago mi je što su tu. Nadam se da će biti tu tokom cijele moje karijere. Ovo je tek početak, rekao bih, a ako se po jutru dan poznaje bit će zabavno i uspješno.

Prije nego ste postali glumac, bili ste model s diplomom prava. Kada ste otkrili strast za glumom?

Nikada nisam bio model. Prije glume sam bio advokat. Još uvijek nisam od toga odustao. Partner sam u pravnom birou s Nazli Ozturk u Burakom Iplikčijem. Moja avantura u glumačkom svijetu je počela nakon što sam upoznao menadžere Ilkera Bilgija i Džunejta Sajila, te nakon što sam išao na časove glume.

Da li Vas porodica podržava?

Uvijek me podržava. Otac mi je idol. Majka je uvijek tu kraj mene.

U serijama ne vidimo glumce da kuhaju. Kako se vi snalazite u kuhinji?

Suprotno od tog dojma koji ljudi imaju o muškarcima iz Turske, ja ukusna jela pravim. Većinu recepata sam naučio od svog oca.

Da niste glumac, da li biste bili advokat?

Još uvijek nisam odustao od toga.