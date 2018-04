Epski rat: Jednu bitku iz 'Igre prijestola' snimali 55 dana

'Igra prijestolja' nas već godinama oduševljava svojim maestralnim scenama bitki i ratovima prikazanim s jednim posve realističnim pogledom. Ne samo to, već je njihov opseg često bio zadivljujuć.

Tako smo tokom šeste sezone serije vidjeli jednu od ponajboljih bitaka u seriji, onu u epizodi 'The Battle of the Bastards'. Kako nas ne bi razočarali, i u sedmoj sezoni smo vidjeli impresivne scene rata. Epizode 'The Queen's Justice' i 'The Spoils of War' su nam predočile takve scene, a osma sezona nadmašiće sve što smo do sada vidjeli.

Tako su jednu bitku u sezoni snimali čak 55 noći za redom. Spomenutu epizodu 'The Battle of the Bastards' snimali su "samo" 25 dana, a bitka je bila zadivljujuća, pa je posve moguće da će nadolazeća sezona biti neopisiva. Jonathan Quinlan, pomoćnik reditelja u seriji, podijelio je fotografiju na svojem Instagramu, na kojoj se vidi zahvalnica koju su producenti serije poslali svima koji su radili na spomenutoj bitki.

foto: Instagram/Screenshot

"Ovo je za 'Night Dragons'. Zato što ste izdržali 55 noći za redom. Zato što ste podnijeli hladnoću, snijeg, kišu, blato i ovčje brabonjke sela Toome kao i vjetrove sela Magheramorne. Kada deseci miliona širom svijeta pogledaju ovu epizodu za godinu dana, neće znati koliko ste mukotrpno radili. Neće ih biti briga koliko ste umorni bili ili koliko je bilo teško raditi vaš posao na temperaturama ispod nule. Samo će im biti jasno da gledaju nešto što nikada prije nije bilo napravljeno. A sve to zbog vas." - napisano je u poruci, koju je Quinlan u međuvremenu obrisao.

foto: Promo

Ali, iako je ovo najveća bitka koja je do sada snimljena, i dalje valja spomenuti kako ćemo navodno u posljednjoj sezoni serije vidjeti i bitku veću od te.

'Igra prijestola' vraća se na male ekrane po posljednji put 2019. godine.

(24sata.hr)