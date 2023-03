Film u kojem glumi Goran Bogdan na vrhuncu slave (VIDEO)

Na Netfliksu je izašao film "Faraway" koji je snimljen na hrvatskoj obali i trenutno je jedan od najgledanijih filmova na tom striming servisu.

Hrvatski glumac Goran Bogdan se pojavljuje u glavnoj muškoj ulozi u u kojoj tumači Josipa Cegu, dok se u glavnoj ženskoj ulozi nalazi švajcarska glumica Naomi Kraus u ulozi Zejnep Altin.

Ovo je prvi Netfliksov film čija je radnja u potpunosti smještena u Hrvatskoj, a radnja se vrti oko Zejnep čija je majka preminula i ostavila joj nekretninu na Jadranu.

Zejnep odluči otići na neočekivani kratki odmor do Dalmacije s ciljem da proda ili da u najam naslijeđenu kuću. No, u kući već decenijama živi Josip, bivši vlasnik zemljišta, kojem je to njezina majka dopustila, piše Klix.

Film je i prije nego je objavljen privukao pažnju jer se Bogdan u pojedinim scenama pojavljuje potpuno go. Uspjehom filma Goran se sam pohvalio na svom Instagram profilu.

Film je režirala Vanesa Jop prema scenariju Džejn Ejnskog. Producent je Viola Jeger , a film trenutno na Imdb ima ocjenu 6,6.