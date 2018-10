Glumi kriminalca a srca rastapa kad pjeva balade

Glavni glumac serije "Srce mafije" Oktay Kaynarca je, pored sjajne glume, poznat po tome što rado zapjeva u emisijama uživo u Turskoj. Vidno je kako "rastura" tradicionalne balade, ali nikada nije izdao službeni singl.

Nakon što je odigrao slavnu ulogu Sulejmana Čakira u "Dolini vukova" Oktay je u središtu pozornosti.

Nakon tog legendarnog projekta dobio je niz ponuda za glavne uloge, a neke je i prihvatio.

Međutim, nudili su mu i da snima singlove i to tradicionalne balade koje najbolje izvodi. On je to i radio za zvučne zapise nekih serija, ali nije izdavao samostalne snimke. Kada se pojavi u nekim emisijama uživo šarmantni glumac često otpjeva ponešto.

Tako je bio gost iznenađenja na X-Faktoru Turska, a kada su mu se svi eksperti u stolicama okrenuli ostali su zapanjeni, posebice Mustafa Sandal. Slavni pjevač mu je ponudio usluge svog studija, ali Oktay se nije odlučio na takav potez, još uvijek. Novi val slave donijela mu je serija "Srce mafije" koja u Turskoj ima zapanjujuće rejtinge, u nekim terminima bolje i od "Doline vukova" koju je radio isti producentski tim. Njegova uloga u pomenutoj seriju koju OBN prikazuje svaki dan u 18 sati, svrstala ga je u red najplaćenijih glumaca. Ove godine prikazivat će se 4. sezona priče o mafijašima koji prazne ulice u malim mjestima u Turskoj kada se pojave na TV ekranima.

I gledateljima OBN TV se svidjela ova srčana serija koja je lijep podsjetnik na neke ranije projekte, ali i sjajna ekranitirana priča za prohladna jesenska TV popodneva.