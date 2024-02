HBO mora da isplati odštetu Bikoviću, pogledajte koliko

Produkcija HBO donijela je odluku da Miloša Bikovića zamijeni nekim drugim glumcem u nastavku serije "The White Lotus". Naime, sve se desilo nakon što je Biković tim povodom oštro kritikovan na mrežama.

A kako prenose sada mediji, upravo zbog toga HBO moraće da plati odštetu srpskom glumcu. I to, kako je navedeno, nije u pitanju mala cifra.

"Honorari za strane serije nisu mnogo veći nego kod nas. Slučaj Bikovića može da se poredi sa situacijom kada je Džoni Dep izgubio ulogu u 'Piratima s Kariba' zato što je imao negativan publicitet. On svakako ima pravo i može da traži nadoknadu jer je planirao to da radi i otkazao sve svoje druge poslove obaveze. Honorari za takve uloge su 3.000-5.000 evra po danu snimanja. Ugovor glumca veže da učestvuje u samom snimanju, ali i promociji serije, koja traje nekoliko mjeseci. Manje uloge na ovakvim serijama su plaćene od 25.000 do 100.000 evra. Naši glumci mogu da zarade duplo više za neku ovakvu ulogu nego kod nas, čak i kada igraju glavnu", kaže izvor koji se bavi produkcijom igranog sadržaja, ali zbog prirode svog posla insistirao je na anonimnosti.

Podsjetimo, nakon što je zamijenjen u seriji, Biković je izdao zvanično saopštenje koje prenosimo u cjelini:

"Odrastao sam u zemlji razorenoj ratom. Kada sam imao 11 godina, dane i noći sam provodio u skloništu, dok je bombardovana moja zemlja i moj rodni grad. Takvu pustoš nikad nikome ne bih poželeo. Svakim danom je sve više sukoba svuda u celom svetu. Svaki od njih je različit. I svaki od njih je strašan. Voleo bih da svi oni prestanu i da pobedi princip ljubavi.

Danas se protiv mene vodi ciljana kampanja, koja kroz spoljni uticaj stvara ozbiljan presedan, bacajući senku na suštinu umetničke slobode. Rezultat takvog narativa je trijumf besmisla i poraz umetnosti. Počastvovan sam što sam izbaran da budem deo White Lotus-a, TV serije koju veoma uvažavam, i uz kolege koje izuzetno poštujem. Ipak, moje učešće u njoj nije moguće iz razloga koji su van domena kulture, i ja se neću poklanjati narativu koji ugrožava moj integritet. Želim da se zahvalim svima koji su bili uz mene, a mojim kolegama želim veliki uspeh u novoj sezoni. Uprkos svemu, ja i dalje verujem da umetnost leči i da može da ujedini čovečanstvo. Stoga će moja uverenja i moja posvećenost umetnosti ostati nepromenjeni".

