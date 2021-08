Halil İbrahim Ceyhan: Imam sreću što je moja publika dosta umjerena

Halil İbrahim Ceyhan, glumac je i pjevač kojeg gledamo u naslovnoj ulozi u seriji "Amanet" na OBN Televiziji radnima danom u 17 i 20 sati.

Medijski put ipak je počeo kao natjecatelj na izboru Top Model Turske 2007. godine. Kao kantautor i pjevač postigao je znatan uspjeh, a njegove autorske pjesme pjevaju i legendarni Serdar Ortaç i zvijezda nove generacije Oğuz Berkay Fidan.

Kako ste počeli sa glumom?

Svi imamo neke kultne serije i filmove iz djetinjstva na kojima smo odrasli. Ja sam iz tih serija od malena počeo imitirati likove i upoređivati ih sa stvarnim osobama. Tako sam shvatio da je najbolji način da glumom pokažem što mislim o nekim stvarima. Nakon što sam počeo pohađati sate glume, ona je vrlo brzo postala moja strast. Zainteresiralo me to što mogu ispričati priču i dotaknuti ljude.

Pored glume, vaša strast je i muzika?

Muzika je ušla u moj život u srednjoj školi. U tim godinama sam prilagođavao tekstove popularnih pjesama koje su mi se sviđale. Igrajući tu igru, shvatio sam da je to dobro za kanaliziranje emocija i možda kasnije za neku uspješnu karijeru.

Jeste li zbog popularnosti serije "Amanet" zapostavili pjevanje?

I da i ne. Muzika još uvijek itekako živi u meni. Na mom glazbenom putu sam, na sreću, upoznao mnogo sjajnih ljudi. Zajedno smo pisali pjesme. Još uvijek ih pišem kada nađem vremena. Čuvam ih. Ponekad dajem i drugim pjevačima, mada se teško rastati od njih. Tako da moja strast za glazbom traje.

Koliko vam je iskustvo u jednom segment pomoglu u drugom?

Svi koji se bave i muzikom i glumom, reći će vam kako se prepliću, u jednom trenutku. Oba poziva su odlična ako želiš podijeliti emocije i iskustva. I pjevači i glumci često moraju interpretirati nešto što je drugi napisao, što nije njihova ispovjed, a moralo bi biti uvjerljivo. Ja jednaku strast dijelim na oba ta poziva.

Kako vidite lik kojeg glumite u seriji "Amanet"?

Yaman Kırımlı je jak i njegova je priča jako dobra, tako da sam sa zadovoljstvom pristao glumiti ga. Život ga nije baš mazio, ali s vremenom, on je našao neki svoj put. Možda je nekima čudak, drugima atraktivan, ali je evidentno kako je pronašao svoj način kako se boriti kroz život. Pomalo je i osjećajan. Sposoban je učiniti sve kako bi zaštitio sebe i one koje voli.

Koliko ste mu privatno slični?

Mogu reći da ja i on dijelimo suosjećanja prema djeci. Obojica smo nekako orijentirani zaštitinički prema njima. Na koledžu sam, primjerice, i ja običavao posjećivati siročad i volontirati za djecu. To sam našao i u njegovom srcu. Zbog trauma iz prošlosti on želi pokazati koliko je velik zaštitnik. Obojica vrednujemo svoj posao. On se također trudi dati sve od sebe, naravno u okviru svojih pravila. Ono u čemu smo skroz različiti, jeste to što je Yaman jak, ali u isto vrijeme hladnokrvan. Njegove reakcije su nepredvidljive. Hladnokrvan je, ali zna kako organizirati cijelu situaciju kako bi mogao normalno reagirati. To ne razumijemo uvijek svi. U stvarnom životu ja reagiram više prirodno i impulsivno. Zato sam o tome naučio mnogo od Yamana.

Kako se pripremate za ulogu?

Kada je riječ konkretno o ovoj seriji, nekoliko mjeseci prije snimanja "upoznao" sam se s Yamanom. Istražio sam detaljno sva traumatična zbivanja kroz koja je prošao. Svakodnevno sam po nekoliko sati razmišljao o njegovim reakcijama na sve što mu se događa u životu. Povremeno sam nalazio i neke spojnice sa mojim životom.

Što biste rekli publici, kakav je Yaman?

Snažan muškarac, odrastao bez ljubavi u problematičnoj obitelji. Takve teške okolnosti su ga napravile hladnokrvnim, ali samo na površini. Kompleksan je lik i uživao sam igrajući ga.

Vrlo uspješno od javnosti krijete privatni život. Kako to uspijevate? Hoćete li nešto podijeliti sa nama?

Za sada nije bilo potrebe da svoj privatni život izlažem javnosti. Mogu samo reći kako sam privatno sretan. Imam sreću i što je moja publika dosta umjerena i javna iskustva s njima su mi zaista ugodna.