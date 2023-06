“Holivudiranje” - četvrtak u 19.50 časova na UNA TV

U neobičnom šouu koji je osvojio srca publike širom regiona, "Holivudiranje", i ovog četvrtka od 19.50 sati poznate ličnosti se takmiče kroz šest najomiljenih društvenih igara poput pantomime i pogađanja najrazličitijih pojmova, koje će i gledaoci poželeti da igraju u svojim domovima, a sve sa ciljem da osvojenu nagradu poklone u humanitarne svrhe.

Domaćin emisije Nikola Đuričko, voditelj, sudija ali i pomagač, uživao je sa svojim ovonedeljnin gostima u njihovom smehotresnom nadmetanju, a kako i ne bi, kada su snage odmerile dve sjajne ekipe. Glumci Jelena Gavrilović, Lena Bogdanović i Miloš Vlalukin i odbojkašica Ivana Đerisilo, stali su na crtu super timu koji čine TV lica Maja Nikolić i Nataša Miljković, glumica Mirka Vasiljević i pevač Sergej Ćetković.

Kako to Nataša Miljković nije prepoznala Đurička? I kako to da Sergej ne zna kako se zove Mirka Vasiljević? Zašto se Maja, Lena i Ivana nisu dale zbuniti iako je bilo mnogo prilika za to, i gde zapravo živi Jelena Gavrilović - saznaćete ovog u četvrtka u 19.50 časova na UNA TV u šouu u kojem, kako Đuričko kaže – “publika umire od smeha”.

