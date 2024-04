Iza dječije televizije “Nickelodeon” stoji mračna strana seksizma i zlostavljanja

Poznata televizija Nickelodeonu je stvarala sadržaj za djecu od 80-ih sve do danas, a zlatno doba imali su tokom 90-ih i ranih 2000-tih. No, iako im je sadržaj dječji, veseo i zabavan, ono što se krilo iza toga je sve samo ne pozitivno. Ove godine izašao je dokumentarac koji otkriva mračnu stranu dječje televizije “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. Odmah nakon izlaska dokumentarac je digao prašinu.

Dokumentarac “Quiet on Set” u četiri dijela otkriva toksično okruženje iza omiljenih Nickelodeonovih serija tijekom 90-ih i 2000-tih. Najviše se fokusira na jednu osobu, Dana Šhneidera. Naime, on je bio producent na “Nickelodeonu” koji je zaslužan za stvaranje njihovih najpoznatijih serija. Zvali su ga ‘zlatnim dečkom Nickelodeona‘ jer je s tim serijama revitalizirao program te učinio Amandu Bines, Arianu Grande, Džejmi Lin Spirs i Viktoriju Džastis zvijezdama, između ostalih. No, od 2018. godine stižu optužbe njegovog lošeg ponašanja prema zaposlenicima kao i seksualnog zlostavljanja. Upravo te optuže razotkriva i istražuje novi dokumentarac.

“Quiet on Set” razotkriva optužbe seksizma, rasizma, zlostavljanja i neprimjerenog ponašanja s maloljetnicima. U traileru koji je izašao vide se i neke ključne osobe koje su radile na “Nickelodeonu” koji su izašli sa svojim pričama. Među njima je i glumica Aleksa Nikolas koja u traileru kaže kako je čekala 17 godina za ovu priliku. Naime, Nikolas je glumila u seriji “Zoey 101”, a odavno priča o maltretiranju kojeg je trpjela na “Nickelodeonu”. Izjavila je kako je Šhneider zahtijevao biti na svim njezinim probama kostima za set te kako bi često bio u sobi za presvlačenje s njom dok je imala samo 12 godina.

U dokumentarcu ćemo vidjeti i glumce drugih “Nickelodeonovih” serija, scenariste kao roditelje bivših dječjih glumaca koji već godinama pokušavaju dobiti pravdu za to kako su im djeca bila tretirana.

