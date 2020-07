Iznenada preminuo jedan od voditelja "Mythbustersa" Grant Imahara

Jedan od voditelja čuvene serije "Mythbusters" sa naučnog televizijskog kanala Discovery Grant Imahara iznenada je preminuo u 49. godini.

List "Hollywood reporter" piše da je Imahara umro iznenada nakon aneurizme ili izliva krvi u mozgu.

Imahara je postao međunarodno poznat kao jedna od zvijezda naučnog programa između 2005. godine i 2014. godine.

Prvobitno je radio kao inženjer za kompaniju "Lucasfilm" nakon čega je radio za "Industrial light and magic " gdje je proveo devet godina, kao i na nizu filmova "Rat zvijezda".

Imahara je radio i na filmskim ostvarenjima poput "Park iz doba Jure", "Matriks" i "Potraga po galaksiji".

"Užasnuti smo sa vijesti o Grantovoj smrti. Bio je važan dio naše Discovery porodice i zaista divan čovjek. Mislima i molitvama smo uz njegovu porodicu", navodi se u saopštenju sa kanala Discovery.

There are rare, RARE people in this world that are made of pure love, light, and kindness. @grantimahara is one of the brightest. Not an ounce of malice within that soul. Intelligence and heart that eclipse so much shadow. His years of friendship are precious to so many.