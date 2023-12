Jedna od najpopularnijih serija 90-ih se vraća na male ekrane (VIDEO)

Jedna od najpopularnijih serija 90-ih "Dosjei X" navodno dobija novu verziju, i to 30 godina nakon emitovanja prve epizode, piše Bloomberg.

Nakon neslavnog reboota iz 2016., koji nije ispunio očekivanja fanova, izgleda da popularna naučno-fantastična serija dobiva novi reboot. Naime, šuška se da Disney planira izbaciti novu verziju serije, koju će režirati redatelj Black Panthera Dijan Kugler, prenosi "Index".

Agenti Dana Skali (Žilijan Anderson) i Foks Molder (Dejvid Dučovni) ponovno bi mogli oživjeti na malim ekranima, a glumica je u nedavnom intervjuu sugerisala kako bi se mnogo toga moralo promijeniti da razmisli o povratku.

"Zvuči kao vrlo stara ideja. Radila sam to, i to toliko godina, a završilo je pomalo nesretno. Da bismo uopšte započeli taj razgovor o još jednoj sezoni, trebala bi postojati potpuno nova grupa pisaca i trebala bi se predati štafeta da bi to bilo nešto novo i progresivno", izjavila je.

Podsjetimo, prva epizoda "Dosjea X" emitovana je je 1993. godine, a serija je postala veliki hit, koji je obilježio 90-e.

Pokušaj oživljavanja serije iz 2016. godine naišao je na kritike fanova, a 11. sezona doživjela je krah s najmanjim brojem gledalaca od bilo koje prethodne.

