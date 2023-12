Lea Kiš priznala šta radi kada nije zadovoljna emisijom

Lea Kiš izgradila je uspješnu voditeljsku karijeru i autorku emisiju u kojoj godinama unazad okuplja najveća imena šou biznisa. Uprkos iskustvu, voditeljka priznaje da ne protekne svako snimanje onako kako je zamislila.

"Postoji mnogo emisija sa kojima ja nisam zadovoljna nažalost jer ja imam neke kriterijume koji su možda previsoki, ali možda me to tera da 30 i kusur godina uspešno radim ovaj posao", rekla je u svojoj emisiji, pa otkrila koji trik koristi kako bi na kraju ipak bila zadovoljna.

"Napravila sam jedan dobar trik koji kombinujem još sa RTS-a, a to je da kada nisam zadovoljna svojom emisijom ja se isto obučem za nedelju dana i dosnimim deo emisije i uspem da pokrijem sve, onda je to lepo montiram i da je bilo zanimljivo i da je bilo u redu čak i kada se ne pojave neki gosti. Tako da nikada ne odustajete od onoga što mislite da treba da uradite. Osim ako nije uživo ima popravke tako da se dešava, ali to je profesionalna deformacija što svaki detalj pratim koji možda gledaoci ne bi primetili", objasnila je voditeljka Lea Kiš otkrila šta radi kada nije zadovoljna emisijom, prenosi Grand.

Njena kćerka Sara-Mia Jokić prošle godine uradila je prvu sezonu nove emisije "Bez Filtera" na Grand televiziji, a mama ne krije da je ponosna na nasljednicu i njene uspjehe.

