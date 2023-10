Legendarni Jasmin Geljo o susretu sa Majkl Daglasom i Ketrin Zitom Džouns

Poznati bosansko-kanadski glumac Jasmin Geljo protekli period proveo je u Požarevcu zbog snimanja novog filma, a ekipa emisije "Una, due, tre" posetila ga tokom pauze na setu i saznala brojne zanimljivosti o novom ostvarenju.

Međutim, pričao nam je i o životu u Kanadi i poznanstvima sa holivudskim glumcima, te se prisetio i anegdote sa čuvenim glumcem Majklom Daglasom.

"Dolazi Majkl Daglas i kuca mi na vrata, a sa njim stoji njegova žena Ketrin Zita Džouns. Ja otvorim vrata i kažem - izvolite. On mi kaže 'samo sam hteo da te upoznam sa svojom ženom', a ja kažem - nemam sad vremena i zatvorim vrata. Nakon tri četiri sekunde otvorim vrata, oni me gledaju u čudu, te ja kažem 'šalim se, šta vam je'. Stalno ja pravim te budalaštine, a oni su to super shvatili. Oni su vrlo jednostavni ljudi", ispričao je Geljo u emisiji "Una due tre".

