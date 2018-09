Maja Munda: Sto za 4 je obilježio moj život

Nova sezona emisije “Sto za 4“ je počela prije dvije nedjelje i novi kandidati su pokazali svoje kulinarske sposobnosti. Voditeljica Maja Munda nastavlja i dalje širom Bosne i Hercegovine otkrivati tajne sastojke poznatih jela.

Već dugi niz godina “Sto za 4“ je najgledanija kulinarska emisija u državi. Takav status ova emisija duguje velikom zalaganju ekipe, ali i mentalitetu ljudi u regiji. Naime, oduvijek smo skloni zaviriti šta se to krčka kod komšija i ima li neko bolji recept za neko jelo od nas.“Iako je to samo posao, poprilično je obilježio moj život. U svim gradovima dočekani smo srdačno, ljudi nam prilaze i ja sam svjesna da takvi odnosi postaju i dio mene privatno. Morate biti svjesni da vas ljudi puštaju u svoje domove i iskustvo je mnogo intenzivnije od onoga što gledaoci vide preko TV ekrana,“ kaže Maja Munda, voditeljka koja je zaštitno ime ove emisije. Od nje smo saznali kako će u 10. mjesecu emisija doživjeti i neke promjene, odnosno vratiće se jedno poznato lice u voditeljsku ulogu.

“Ostavićemo to kao iznenađenje, ali sam sigurna kako će za provjerenu publiku emisije ono biti jako ugodno,“ kaže Maja. Naredne destinacije vrijedne ekipe su Jablanica, Lukavac i Vitez, a nakon toga i drugi gradovi u različitim regijama Bosne i Hercegovine. To će i ove godine biti deviza ove emisije. Specijaliteti koje spremaju kandidati ove sezone biće ponešto drugačiji jer i same regije donose svoje posebnosti i čarolije. Gledaoci mogu saznati kakve to čarobne sastojke koriste njihove komšije i poznanici.

Emisija “Sto za 4“ emituje se od ponedjeljka do četvrtka u 16:55h u programu TV OBN, a ove nedjelje ekipa jeveć u Olovu.