Marija Kilibarda blista u šestom mjesecu trudnoće (FOTO)

​Vijest da jedna od najpoznatijih voditeljki u regionu i zaštitno lice UNA televizije, Marija Kilibarda, čeka svoje prvo dijete, odjeknula je u svim medijima krajem maja.

Voditeljka kviza "Jedno pitanje" nakon uspješne druge sezone uživa na zasluženom odmoru, dok gledaoci UNA TV željno iščekuju nove epizode popularnog porodičnog kviza, koje će premijerno biti emitovane na proljeće 2025. godine, za kada je planirana treća sezona.

I dok mediji bruje o Kilibardinom izgledu u drugom stanju, ona je sada u poodmakloj trudnoći prvi put ispozirala pred objektivom našeg poznatog fotografa Miloša Nadaždina, gdje je jasno istakla trudnički stomak, ali i vitku liniju po kojoj je godinama prepoznatljiva.

Lepa Marija blista u šestom mjesecu trudnoće, a osmijeh s lica ne skida budući da je i sama priznala da joj je trudnoća najveći životni blagoslov.

"Naša devojčica i ja se super osećamo i nadam se da će tako ostati do samog porođaja. Svakodnevno dobijam mnogo divnih poruka podrške, što me posebno ispunjava i zahvalna sam na svakoj lepoj reči. Željno iščekujem trenutak kada ću je uzeti u naručje, to je jedino o čemu trenutno razmišljam", rekla je Marija Kilibarda za UNU

Još je dodala:

"Osim što sam srećna zbog dolaska bebe u naš život, radujem se i nastavku kviza 'Jedno pitanje', jer odnos koji sam izgradila sa publikom i takmičarima daje posebnu čar mojoj dosadašnjoj televizijskoj karijeri."

Trudnoća izuzetno prija našoj voditeljki, budući da na društvenim mrežama možemo ispratiti da sve vrijeme predano radi na širenju i prodaji svog brenda nakita "KI", kao i na moderiranju različitih manifestacija.

"Pratim savete svoje doktorke u koju imam puno poverenje i koliko god da imam viška energije, elana i odsustvo svih teških simptoma, ne idem preko onoga što mi ona preporuči", rekla je za UNU Marija.

