Memedović o odlasku sa RTS-a: Možda mi je malo krivo

Jovan Memedović, jedan od najistaknutijih novinara i TV lica govorio je u emisiji "Jedan dobar dan" o odlasku sa RTS-a i snimanju 11. sezone kviza "Potera".

Memedović je rekao da nema nikakvih promjena u kvizu "Potera", čija 11. sezona se upravo snima, a s obzirom na njegov novi status u RTS-u.

"Moja emisija Sasvim prirodno ide u istom terminu, kviz ide, već se snima. Možda na papiru postoji neka promena, više nisam stalni član, ni na plati RTS-a. Radio sam nekih 36 godina u životu za RTS. Možda mi je malo krivo, ne bi bilo loše neki sat da dobijem za zasluge do sada i da me ne pominju više po nekim drugim medijima. Nema potrebe, sve je u najboljem redu. Ako je u pitanju neki kodeks etički, ja sam za to. Hajmo etički kodeks, poštujemo, nek se primeni“, naglasio je Memedović, prenosi RTS.