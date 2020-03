Milosavljevićeva i Jerinić o seriji "Igra sudbine": Veliki izazov

Rađena po kolumbijskoj telenoveli, serija "Igra sudbine" koju možemo gledati radnim danima od 21:40 sati u program OBN TV prepuna je živopisnih likova, neočekivanih obrta, ljubavnih intriga i skandala, zapleta, spletki i izdaja, ali prije svega najčistijih emocija ljubavi, prijateljstva, odanosti, obiteljskih i prijateljskih odnosa, koji pobjeđuju sva iskušenja.

Priliku je dobilo i dosta maldih sjajnih glumaca među kojima su i Matea Milosavljević i Pavle Jerinić.

Izgleda da su Sofija i Matija glavni negativci u seriji? O kakvim likovima je riječ?

Matea: Sofija Šubarević je manekenka i top model, opasnica prava. Spremna je na sve. Ima jasan cilj, stremi ka njemu i u tome ju ništa ne može zaustaviti. Velika je zavodnica i zna kako najlakše doći do onoga što želi. Brutalna je u svojim planovima, spletkari, manipulira, prijeti...

Pavle: Matija Grbić je isto kao i Aleksa, koga igra Luka Raco, jedan truli kapitalista, ozbiljan materijalista. Ima sposobnost da se prema svima postavlja kao prijatelj, a da je zapravo daleko od toga. Matijin najveći problem je njegov stil života. Uživa u luksuzu, ali koliko god imao para, nikad mu nije dovoljno. Trudi se naći alternativne izvore novca i neće prezati ni od čega da taj svoj način života ispuni najraskošnije. Izrazito je pohlepan. Pravi raznorazne spletke. Služi se maksimom "zavadi pa vladaj", da bi uživao veći i bolji status što materijalno, što u firmi.

Prvi put radite na ovako velikom i veoma zahtevnom projektu?

Matea: Prvi put se susrećem sa hiperprodukcijom. Nije lako ispratiti zadati ritam, ali imamo sjajnu ekipu. Super smo se uklopili i mislim da dobru energiju koja vlada među nama, prenosimo i na samu seriju.

Pavle: Ovo je prvi put da sam u ovako obimnom projektu. Najveći do sada na kojima sam radio. Ima puno posla, brzo se radi, ali veoma je interesantno i zaista predstavlja izazov.

Šta možemo da očekujemo u nastavku "Igre sudbine"?

Matea: Vidjet ćete, svašta!

Pavle: "Kad me pitaju što se događa u seriji, kažem im sve. Ono što ljudi ne mogu ni da zamisle - i to se dogodi! Vrlo brzo se promjene događaju i to promjene koje ne mogu ni očekivati."

Šta biste poručili gledateljima, zbog čega ne bi trebali propuštati nastavke?

Pavle: Ova serija je životna svakodnevica. Vječna borba između dobra i zla. Unatoč nebrojenim spletkama i prevarama, prave moralne vrijednosti ipak pobjeđuju.