Mitrović prelomio: Ukida se "Zadruga"

BEOGRAD - Vlasnik televizije "Pink" Željko Mitrović napisao je na svom Tviteru nalogu da je donio odluku da u roku od desetak dana, ukine rijaliti program "Zadruga".

"Na preporuku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, doneo sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem rijaliti program 'Zadruga'. Verujem da je jedinstvo Srbije i procena Predsednika Republike, važnija od svake vrste interesa 'Pinka' i mog ličnog interesa", napisao je Mitrović na Instagram nalogu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je tokom razgovara sa vlasnikom Pinka Željkom Mitrovićem rekao da jedan dio građana Srbije smatra da rijaliti nije dobra stvar i da razmotri mogućnost da ga ukine.

"Ja znam kakav je njegov stav i gledalaca Srbije koji to gledaju, ali to je bila moja molba. Zamolio sam ga da pre nego što se razgovara u okviru REM-a i nekih drugih nadležnih institucija, sam napravi taj potez i možda razmotri mogućnost da to ukine – da li će ili neće, to ćemo da vidimo", rekao je Vučić za TV Pink.

Hitno ukidanje rijaliti programa i emisija koje promovišu nemoral i nasilje na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, jedan je i od zahtjeva dijela opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja."