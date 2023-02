Najbolje serije za "gledati odjednom"

Ukoliko ste ljubitelj TV serija, gledanje odjednom svih epizoda "bindžovanje" vam sigurno nije strano. Niske temperature nam svakako onemogućavaju da provodimo vrijeme baveći se raznim aktivnostima u prirodi i logično je da ih zamijeni vrijeme ispred TV-a uz kvalitetan program.

U nastavku nudimo vam interesantne naslove koji se odnose na najbolje serije za bindžovanje u kojima ćete uživati u narednom periodu.

Srpski televizijski program obiluje mnoštvom kvalitetnih novih serija, ali ponekad je prijatno ušuškati se i zaroniti u prošlost i stoga otvaramo sezonu bindža sa sjajnim porodičnim programom, serijom "Bolji život“. Ova kultna serija koja prati život porodice Popadić iz Beograda sastoji se od sedam sezona i krasi je mnoštvo duhovitih trenutaka, koji oslikavaju svakodnevni život, ali i topla atmosfera kojom se odlikuju emotivne scene. Glumačka ekipa na čelu sa Svetlanom Bojković, Markom Nikolićem, Draganom Bjelogrlićem i mnogim drugim značajnim imenima jugoslovenskog i srpskog glumišta unijeće u vaš dom duh nekog prošlog vremena koje nam je ipak još uvijek blisko, piše b92.

"Otvorena vrata"

Ukoliko više uživate u kraćim formama a nostalgični ste za estetikom i problematikom devedesetih godina prošlog veka, uvek se možete podsetiti duhovite serije "Otvorena vrata“. Katarina Anđelić Cakana je, kako sama kaže, postmodernista i humanista, bavi se vajarstvom i živi sa Vojkanom i Milicom, sinom i ćerkom a životni prostor sa njima dele i Svetislav Anđelić Bata i njegova ćerka Ana. Redovni posetilac domaćinstva Anđelić je i gospođa Angelina, radoznala komšinica, kao i Milorad Ugrinović, Cakanin udvarač.

Priča prati pokušaje Dragoslava Jakovljevića, Cakaninog bivšeg muža, da joj se vrati, ali njegovi napori su često uzaludni. Serija se sastoji od 34 epizode tokom kojih pratimo život jedne zanimljive i netipične građanske porodice, kao i posjetilaca koji su često prisutni u ovom luckastom domu čija su vrata za njih uvijek otvorena.

"Bunar"

Još jedna na listi serija koje će vas ostaviti bez daha je i serija "Bunar“. Glavni lik ovog ostvarenja je profesor filozofije Radomir, omiljen među studentima zbog neformalnog pristupa nastavi, međutim jedna noć će zauvijek promijeniti njegov život i nakon nje će odlučiti da napusti Beograd i vrati se u rodno selo.

Ali odlazak mu neće donijeti preko potrebni mir, već će pred njega postaviti brojne izazove o kojima nije ni sanjao. Serija "Bunar“ se sastoji od 11 epizoda a u glumačkoj ekipi nalaze se Igor Đorđević, Nataša Ninković, Branka Katić, Zoran Cvijanović i mnogi drugi. Ove jeseni obradovalo nas je serijsko ostvarenje čuvenog reditelja Tima Bartona, koji je javnosti poznat po svom vrlo specifičnom stilu.

Najbolje serije na Netfliksu - "Srijeda" je neizbježna (Wednesday)

Ukoliko ste se sretali sa filmskim ostvarenjima ovog reditelja, zasigurno vam je sasvim logično zašto je Barton prihvatio da se bavi režiranjem mini-serije "Srijeda“ (Wednesday) čiji je glavni akter Sreda Adams, ćerka Mortiše i Gomeza Adamsa. Iako smo avanture porodice Adams pratili kroz seriju iz šezdesetih godina prošlog vijeka i nekoliko filmova, do sada ipak nismo imali priliku da se sretnemo sa Srijedom tinejdžerkom, jer je njen lik uvijek predstavljan u mlađem uzrastu. Netfliksova serija "Srijeda“ prati avanture problematične Srijede Adams, njenih školskih drugova i vjernog pomoćnika Stvari.

Serija "Srijeda“ je prava poslastica koju ćete zasigurno progutati u jednom zalogaju, a dobra vijest je da nas u budućnosti, pored već postojećih osam epizoda, očekuje i nova sezona koja će pratiti dogodovštine ove interesantne junakinje.

U međuvremenu je najavljeno da se sprema i druga sezona poznate serije.

"Kruna" (Crown)

Jedan od događaja koji je svakako obilježio 2022. godinu je između ostalog smrt kraljice Elizabete. Upravo ova okolnost je podstakla još intenzivnije interesovanje javnosti za Netfliksovu seriju "Kruna“, koja je premijerno prikazana 2016. godine.

Od tada imali smo prilku da pratimo živote kraljevske porodice kroz četiri sezone, a sa nestpljenjem smo očekivali premijeru pete sezone 2022. godine, koja je donijela promjene u glumačkoj postavi, te lik kraljice nakon fantastičnih Kler Foj i Olivije Kolman tumači čuvena britanska glumica Imelda Stonton, dok nam lik princeze Dajane donosi talentovana Elizabet Debicki. Ukoliko ste ljubitelj dramatičnih sadržaja kombinovanih sa istorijskim ličnostima, serija "Kruna“ je definitivno serija koja zaslužuje ušuškani zimski bindž.

Najbolje HBO serije – White lotus

Misterija, drama, dobar humor i predjeli od kojih zastaje dah su glavne karakteristike HBO serije "Beli lotos“ (White lotus). Ovo serijsko ostvarenje je privuklo pažnju javnosti već prilikom emitovanja prve sezone čija je radnja smeštena u sanoliko elitno odmaralište na Havajima. Ono što je zajedničko za prvu i drugu sezonu jeste glumica Dženifer Kulidž, javnosti poznata iz hit filmova "Američka pita“ i "Pravna plavuša“ kao i luksuzni hotel pod imenom "Beli lotos“, koji je tokom druge sezone serije na novoj lokaciji, u Italiji.

Kreator serije Majk Vajt je kroz ovaj format pokušao i uspio da dočara nedjelju dana u životu turista koji se opuštaju u raju, međutim svakim novim danom akteri se susreću sa mračnim događajma koji im remete odmor i svakodnevicu. Serija "Beli lotos“ je pobrala simpatije publike zbog odličnog humora, ali i zapleta koji vas do posljednje epizode drže u stanju prijatne napetosti. Još jedna odlična karakteristika ove serije je i muzika koja akcentuje bizarnu atmosferu u raju.

"The Last of us"

Serija "The Last of us" brzo je pobrala simpatije fanova, koji sa velikim nestrpljenjem isčekuju nove epizode.

Radnja serije odnosi se na pojavu određene gljive u gradu, poslije koje je nastala jedna "zombi apokalipsa". Gradovi su pusti, država u panici, a oni koji su preživjeli pokušavaju na sve načine da ostanu živi i dočekaju sutra.

"The Handmaid's Tale"

Još jedna kultna serija koja je doživjela ogromnu popularnosti i neizostavno se mora naći na ovoj listi je serija "Sluškinjina priča“ (The Handmaid's Tale). Ovo serijsko ostvarenje je premijeru doživelo još 2017. godine, a 2022. godine smo svjedočili premijeri dugo očekivane pete sezone. Radnja serije smještena je u distopijsku budućnost koja je nastupila nakon drugog građanskog rata u Americi, koji je za posljedicu imao potpunu promjenu društvenog uređenja.

Ovaj serijski program inspirisan romanom kanadske spisateljice Margaret Atvud, prati borbu glavne junakinje Džejn Ozborn čiji se život promijenio iz korena nakon uspostavljanja novog sistema.

I, naravno, "Seks i grad"

Vijest koja je tokom prethodnog perioda obradovala sve vjerne fanove serije "Seks i grad“ svakako je realizovanje serije koja prati poznate junakinje ovog čuvenog serijala. Radnja serije pod nazivom "I tek tako...“ vraća nas u Njujork u kom se družimo sa Keri, Mirandom i Šarlot ali i mnogim sporednim likovima koji su bili dio glumačke ekipe serije "Seks i grad“.

Prva sezona serijala "I tek tako...“ donijela nam je deset novih epizoda tokom kojih smo pratili dogodovštine iz života voljenih junakinja, ali nas je i suočavala sa aktuelnim pitanjima koja nam svakodnevica postavlja. Dobra vijest za sve fanove jeste da ćemo u budućnosti biti u prilici da pratimo i drugu sezonu ove serije,a do tada – ukoliko još uvek niste – obavezno pogledajte prvu sezonu.