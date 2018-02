Nakon "Ruže" na Valentinovo dolazi "Bella"

Serija "Ruža" završava danas svoje emitovanje na OBN-u u 17:40h, a naslijediće je već od sutra na Dan zaljubljenih turska serija "Bella"!

"Ruža" je po svemu bila posebna serija, jer je u svom sadržaju imala zapis cijelog jednog vremena turske istorije. Tako će i okončati, sa ispisanim životnim pričama svih aktera i nastavkom neodoljive ljubavne priče između Jurdanur i Mehmeta.

U 63 epizode vidjeli smo i strast i politiku i život.

A na Dan zaljubljenih OBN TV vam poklanja nakon 'Stola za 4' sjajnu tursku seriju “Bella“! Ova je sapunica toliko bliska našem mentalitetu da će vam se odmah uvući pod kožu.

Bella je mlada Španjolka iz Madrida, koja je odrasla u Milanu. Hazar aga je odrastao u potpuno drugačijem svijetu od njenog u selu na jugu Turske. Njih dvoje se zaljubljuju jedno u drugo, i uprkos svim razlikama između njih, odlaze u Hazarov rodni kraj Cukurova, kako bi se upoznali sa njegovom porodicom i spremili moguće venčanje.

Njihova ljubav dovesće do nemira u malom selu, ali i do niza komičnih situacija, kojima je prožeta serija. U glavnim ulogama su prelijepi mladi glumci Jessica May i Tolga Mendi.

“Bella“ će se emitovati svakog radnog dana nakon emisije 'Stol za 4'.