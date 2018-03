Nekad debeo, a sada seks simbol za kojim žene uzdišu

Tolgu Mendija gledamo u seriji "Bella" sada već mjesec dana na OBN-u. Glumac je pobrao simpatije pripadnica ljepšeg pola u BiH, a dobre vijesti su da je on još uvijek solo.

Tolga je sada jedan od najzgodnijih glumaca u Turskoj a kako je sam izjavio, ranije su ga zvali panda jer je imao preko 100 kilograma.

"U srednjoj školi sam dobio taj nadimak zbog krupnih očiju i viška kilograma koje sam nakupio kao tinejdžer. Kada sam spremao prijemni za fakultet vodio sam sjedilački život i jedina aktivnost mi je bila prejedanje nezdravom hranom. Sada nemam tih problema," kaže Mendi.

Dodaje kako je izazov ostati fit, jer odlično kuha.

"U obitelji kuhamo mama i ja. Brat i prijatelji kažu da ja to bolje radim. Vremenom sam otkrio uzrok. Riječ je o bakterijama koje se nalaze na rukama i daju okus hrani. Vjerovatno oni daju drugačiji okus istog jela kod različitih kuvara."

Pored toga što odlično kuha, mladi glumac je i dobar student. Studira građevinarstvo i na posljednjoj je godini. Tvrdi da će kad-tad to biti njegova profesija, ali sada želi još par godina ostati u svijetu glume. Uspjeh "Belle" ga nije iznenadio, a djelomično je tako opušten jer se serija snimala u njegovom rodnom gradu Adani. Prije toga je živio u istanbulu tri godine i nije se navikao: "Grad me počeo gušiti. Sva ta buka, saobraćajna gužva i otuđenost ljudi. Od zasićenosti me spasilo upravo snimanje "Belle" te mi je to vratilo vjeru u harmoničan život."

Seriju "Bella" možete pratiti svaki radni dan u 18 sati na OBN-u.