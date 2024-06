Nesvakidašnje priče o blizancima: "Iskreno sa Dejanom" - srijeda u 20.15 na UNA TV

Današnja epizoda emisije "Iskreno sa Dejanom" posvećena je blizancima, čudesnim ogledalima prirode. Zaronićemo u svijet gdje genetika igra ključnu ulogu, otkrivajući nevjerovatne priče o blizancima koji dijele identičan DNK, ali vode jedinstvene živote.

Saznaćete kako to da jednojajčani blizanci često osjećaju misli i emocije svog dvojnika, i koje su naučne misterije iza ovog fenomena.

Dijana i Jovana Lukač su bliznakinje koje plijene svojom ljepotom gdje god da se pojave. Ove mlade Beograđanke ne samo da su fizički identične, one i sve u životu rade zajedno. Porodica ih nekako raspoznaje po izgledu, ali po glasu nikako. Razlikuju se samo po mladežu. Kažu da su toliko bliske da znaju šta će druga reći, čak i rade u istoj firmi.

U svijetu fudbala bilo je oduvijek braće, i to prilično uspješnih. Bosna i Hercegovina ima svoje fudbalske blizance i to one koji su nastupali u dresu reprezentacije. Riječ je o Siniši i Ljubiši Sarkiću, rođenim 1997. godine u Doboju. Ovaj dvojac gotovo da i ne možete raspoznati, ne razlikuje ih ništa osim pozicije na kojoj igraju.

Na prvi pogled sličniji od drugih, a zapravo posebniji od svih ostalih. Sličnosti ne mogu sakriti, a različitostima se ponose. Jedan drugom su najveća podrška, ali i kritika. Vezani neraskidivom krvnom bratskom vezom, ali i onom tajnom blizanačkom - braća Darko i Dalibor Tomaš.

