Od večeras u 20 časova ovaj tandem će sve staviti 'Na tapet'

Veliko iznenađenje nove programske šeme ATV-a, biće zasigurno emisija 'Na tapetu', koju zajednički vode i uređuju Milijana Kos, glavna i odgovorna urednica informativnog programa, poznata po mnogobrojnim emisijama, kao i političkom tok šou 'Imate riječ' i Tatjana Trninić, dugogodišnji urednik, voditelj i TV lice, poznata po autorskoj emisiji 'Tet-a-teT'.

Energični i iskusni tandem pod svoju lupu će staviti sve - uzbudljivo, komično i sarkastično, no uvijek s mjerom, komentarisaće aktuelne događaje i njihove aktere. Biće to i više nego zanimljiv osvrt na sedmicu, njene 'pobjednike i gubitnike', od politike do estrade, i sve one priče o kojima ima ponešto da se kaže na drugačiji način.

'Ovakvi formati postoje, ali naš će otići korak dalje i biće pravo osvježenje. Vjerujemo da će drugi ugao na vijesti i aktuelnosti biti pitak našim gledaocima i da ćemo postići baš ono što želimo – dobro ih nasmijati, zabaviti, ali povrh svega pratiti glavni cilj novinarstva – potaknuti ih na kritički stav i pružiti im teme koje i njih zanimaju. Biće satirično, ali u granicama naše profesije i pristojnosti', kažu autorke emisije.

Subotnje veče biće začinjeno vještim i zabavnim interperetacijama događaja, stoga sa ATV-a poričuju - nikako ne propustiti premijerno izdanje večeras u 20 časova.

