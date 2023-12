Otkriveno kada počinje emitovanje nove sezone "Tajne vinove loze 3"

"Tajne vinove loze 3" emitovaće se početkom 2024. godine na kanalu Superstar.

Ovo saznaje portal "FILM I TV", a radnja treće sezone nastala u produkciji Telekoma Srbije i MetRo produkcije, nastavlja se dvije godine kasnije.

Vera sada živi na severu u novoj kući Tomovića, dok je Vukov i Verin sin Marko ostao u istočnoj Srbiji da vodi vinariju Smiljanić i pravi vino Teodora od čuvene sorte bagrina.

Vukova kćerka Anja želi da se osamostali i da pravi svoje vino pa joj Tomovići kupuju vinariju u Istri. Treća sezona počinje velikom svetkovinom u kući Vuka Tomovića na skeveru, u Paliću, ali na kraju epizode dešava se nešto neočekivano što zapravo predstavlja okosnicu cokele sezone.

U novoj sezoni vidjećemo novu junakinju Bogdanu (Staša Nikolić), koja se na vratima Tomovića pojavila sa putnom torbom i vodeći malenu djevojčicu za ruku.

Bogdana je zanimljiv novi lik oko kojeg se vrti mnoštvo problema i zapleta. Umešana je u gotovo sva dešavanja i povezana sa sumnjivim likovima iz prethodnih sezona.

Bogdana nije jedina mlada glumica u seriji. Već smo imali prilike da upoznamo Zoranovog i Lininog sina Ivana Tomovića (Luka Grbić). On je uzeo alijas Fantom i postao rep zvijezda. Napravio je karijeru uz pomoć Kostine žene Tee, muzičkog producenta i agenta, kao i njegovog druga Davida (Amar Ćorović).

Ipak, Ivanu slava ne prija i veoma se nelagodno nosi sa popularnošću. Treća sezona biće snimana i u Istri gdje Tomovići kupuju vinariju za Vukovu i Jeleninu ćerku Anju (Vanja Nenadić) jer želi da se osamostali i tamo pravi svoje novo vino. Sa druge strane, Vukov i Verin sin Marko (Marko Vasiljević) ostao je u istočnoj Srbiji da vodi vinariju "Smiljanić" i pravi vino "Teodora". Upravo Marka Vasiljevića novinarksa ekipa zatekla je tokom pauze ispred seta kako pije kafu i ponavlja tekst.

"Zaokružio sam svoj lik na neverovatan način. Marko je prošao razvoj kroz tri sezone, od finog dečka do odraslog muškarca koji prolazi kroz život samostalno i donosi odluke koje ga koštaju. Karakter mu više nije tako jednostavan, bajan i divan, a kao glumcu to mi je zaista divno za igru. U ovoj, trećoj sezoni on se ponovno pronalazi i vraća na pravi put i pravim vrednostima. Čini se da je treća sezona potencijalno najbolja do sada jer ekipa je postala uigrana, a produkcija je odlična. Dobili smo nova glumačka pojačanja koja će ostaviti snažan pečat u ovoj sezoni. Posebno sam privilegovan što sarađujem sa glumcima sa kojima nisam radio, a odrastao sam gledajući ih. Prvi put, baš sada, radim sa Sergejem Trifunovićem, koji me oduševljava. Izuzetno je pozitivan i divan partner za saradnju", rekao je za "TV Novosti" Marko Vasiljević i za kraj dodaje da tajne vinove loze nikada neće biti otkrivene jer tajna je u vinu.

Od "starih" glumaca u trećoj sezoni "Tajni vinove loze" vidjećemo i Daru Džokić, Marka Janjića, Branka Jerinića, Dragana Sekulića, Savu Radovića, Slobodana Tešića, Milutina Miloševića, Ivana Zekića, Ivanu Živković, Antonelu Vasić, Igora Damnjanovića, Marka Gizdavića, Ivu Stefanović Manojlović…

Među novim glumcima su Lucija Šerbedžija, Frano Lasić, Aljoša Vučković, Slobodan Beštić, Ivan Zarić, Stanislava Nikolić, Ivan Kirinčić, Andrej Šepetkovski i mnogi drugi.

Iduće godine očekuje nas novih 36 epizoda o dvije vinogradarske porodice, ljubavi, tajnama i zločinima.

