Ovo su najtužniji filmovi na Netflixu

Bilo da tražite film koji će vas natjerati da razmišljate o životu ili samo želite nešto što će vam izmamiti suze na oči, ovi filmovi su savršen izbor.

Netfliksov Tudum objavio je listu tužnih filmova koji su trenutno dostupni na platformi, a u nastavku predstavljamo najtužnije od njih. Svaki od ovih filmova ima jedinstvenu priču i duboke emotivne trenutke koji će vas dirnuti do srži.

All the Bright Places

Uprkos svom naslovu, ovaj dirljivi tinejdžerski film istražuje mračne teme. Finč (Džastis Smit) i Vajolet (El Fening) se sreću pod neobičnim okolnostima, a prijateljstvo i ljubav postaju jedini izvor svjetlosti u njihovim mračnim životima.Hoće li to biti dovoljno da ih spasi od duhova prošlosti?

Film je zasnovan na istoimenom romanu spisateljice Dženifer Niven, a režirao ga je Bret Hejli.

Five Feet Apart

Ako ste obožavatelj "The Fault in Our Stars", svidjeće vam se ovaj. Dvoje tinejdžera sa cističnom fibrozom se zaljubljuju, ali postoji jedan problem: moraju biti udaljeni najmanje 180 centimetara da bi se zaštitili od infekcije. Hoće li njihova ljubav uspjeti uprkos ovom bolnom pravilu?

Režiser filma je Džastin Baldoni, a inspiracija mu je priča o aktivistkinji Kler Vajnlend, koja je preminula prije premijere filma.

My Girl

Ovaj klasični film iz 90-ih prati priču o Vadi (Anna Chlumski), kćerki vlasnika pogrebne kuće, i njenom najboljem prijatelju Tomasu (Macaulai Culkin), dječaku koji je alergičan na sve, i njihovoj borbi sa gubitkom i odrastanjem.

Film je režirao Hauard Zief, a pored Kalkina i Chlumskog u glavnim ulogama su Džejmi Li Kertis i Dan Ejkrojd.

Still Alice

Džulijana Mur dobila je Oskara za ulogu Alis Haulend, profesorke lingvistike koja boluje od Alchajmerove bolesti. Kako bolest napreduje, porodica mora da se nosi sa gubitkom voljene osobe i pronađe načine da im pomogne, dok se Alis bori sa gubitkom identiteta.

Film je adaptacija istoimenog romana Lize Genove, a inspiracija za knjigu i film bila je njena baka, koja je bolovala od Alchajmerove bolesti.

Roma

Prvi meksički film koji je osvojio Oskara za najbolji film na stranom jeziku prati priču o Kleo (Ialitza Aparicio), domaćici koja radi za bogatu porodicu u Meksiku tokom turbulentnih 70-ih. Saznaje da je trudna, zbog čega je dečko napušta. Roma je vizuelno lijepo djelo koje istovremeno pruža intenzivan emocionalni doživljaj.

Film Alfonsa Kuarona osvojio je Oskare za kameru i najbolju režiju.