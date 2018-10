Paramparčad: Ljubomora je najgori neprijatelj

Sve što jedna TV serija može pružiti, gledaocima OBN-a pruža “Paramparčad“!

Ova sjajno producirana i skupo režirana serija ima sve više poklonika u BiH. Ove sedmice one koji će ju pratiti očekuje nekoliko prevrata i jedan šokantan prevrat.

Džihan počinje sumnjati kako je Harun njegov neprijatelj i da se samo pravi da je prijateljski nastrojen. Za to vrijeme taj takozvani prijatelj organizira romantičnu večeru s njegovom bivšom ženom Dilarom. I dok oni uživaju jedan par očiju sve to promatra i sprema brutalnu osvetu. Ljubomora je najopasniji neprijatelj. Ozkan pada niz stepenice i lomi nogu te će zbog toga Keriman morati voziti njegov taksi. Možete samo pretpostaviti kakve će to scene na ulicama Istanbula prouzročiti.

Gulseren počinje raditi na novom radnom mjestu, ali i ne sluti tko se krije iza toga. Hazal pravi scenu na poslu kod Dilare. Kada ju izbace iz firme ona bijesna daje intervju TV ekipama. Tim potezom dovodi sve u neugodan položaj. Međutim, na kraju postiže cilj. Dilara ju želi natrag u vilu, ali Ozan je njen novi-stari neprijatelj.

Seriju “Paramparčad“ možete gledati u programu OBN-a radnim danom u 20.55h.