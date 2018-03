Parovi iz TV serija koje smo obožavali

Nekima od najpopularnijih televizijskih parova trebala je čitava vječnost da se njihovi ljubavni putevi isprepletu, a upravo smo zbog toga s nestrpljenjem iščekivali nove epizode - da vidimo kako napreduje "hemija" između njih.

Pored same osnovne priče, većinu serija pamtimo i po pričama ljubavnih parova.

Rejčel i Ros - "Prijatelji"

Rejčel, koju je u seriji "Prijatelji" utjelovila Dženifer Eniston, i Ros, kojeg je sjajno odigrao Dejvid Švimer, jedan su od najpopularnijih TV parova koje su svi obožavali. Iako su se prema scenariju poznavali još od samog početka serije (od rane mladosti, jer je Rejčel najbolja prijateljica Rosove sestre Monike), do trenutka kada su shvatili da se zaista vole prošlo je nevjerovatnih 236 epizoda. Svi koji su pomno pratili ovu kultnu seriju znaju kako je tekao njihov ljubavni put. On je u nju bio zaljubljen od prvog trenutka, no vrijeme i sreća nikada nisu bili na njegovoj strani. Dugo ga je gledala isključivo kao prijatelja, dok jednog dana nije sama sebi priznala koliko je zapravo i ona zaljubljena. Tokom deset sezona serije njihova ljubav nailazi na mnoge prepreke, a tek u 18. epizodi posljednje sezone završavaju zajedno.

Keri i Faca - "Seks i grad"

Velika ljubav stajliš novinarke s Menhetna Keri Bredšov i uspješnog biznismena, kojeg gledaoci znaju pod nadimkom Faca, na koncu završava brakom i srećnim zajedničkim životom, no svemu tome prethodi niz razočarenja, prevara i laži koji ovaj odnos stavljaju na iskušenje. I dok su tokom šest sezona emitovanja serije pokušali pronaći nove partnere, duboko u sebi su i Keri i Faca znali da su srodne duše. Tek u 20. epizodi zadnje sezone serije mogli smo vidjeti fatalan susret ovih ljubavnika u Parizu, što bi značilo da su im ukupno trebale 94 epizode da shvate kako žele biti zajedno. Nakon toga u dva filmska nastavka ponovo smo mogli pratiti zavrzlame poznatih partnera, kada Faca čak ostavlja Keri pred oltarom, no zato drugi film pokazuje da su nakon godina traženja napokon pronašli kompromis i naučili funkcionisati u bračnoj zajednici.

Meredit i Derek - "Uvod u anatomiju"

Iako se spetljaju već u pilot epizodi, doktora Dereka, kojeg u seriji utjelovljuje Patrik Dempsi, i njegovu kolegicu Meredit, koju igra Elen Pompeo, gledaoci potom zadugo nisu vidjeli skupa. Tek nakon punih 97 epizoda obožavaoci ove serije dolaze na svoje, kada ovo dvoje više ne mogu obuzdati strasti. U 19. epizodi pete sezone slijedi romantična prosidba u liftu bolnice, nakon čega svi odahnu, jer je poslije svih uspona i padova to napokon bio znak da omiljeni par ostaje skupa.

Samer i Set - "The O.C."

Simpatična tinejdžerska ljubav koju smo imali priliku da pratimo u seriji "The O.C" svoje veliko finale i srećan kraj dobija tek nakon 92 epizode i to pred sam završetak serijala. Ipak, ono što je mnoge tjeralo da prate ovu američku seriju, bili su ljubavni zapleti Samer i Seta od prve sezone, kada su ovo dvoje zaljubljenih tinejdžera završili u krevetu.

Monika i Čendler - "Prijatelji"

U seriji "Prijatelji", osim ljubavi Rejčel i Rossa, pratili smo još jedan zaljubljeni par, koji je svojom ljubavlju pokazao kako treba da izgleda stabilna veza. Hemija između Monike (Kortni Koks) i Čendlera (Metju Peri) postojala je puno prije nego što su završili skupa. No tek nakon 96 epizoda, tokom odlaska na Rosovo vjenčanje u London, oni završe skupa. Nakon toga nekoliko sedmica svoju romansu uspješno su krili od prijatelja. Uslijedili su useljenje i zajednički život, a potom i bajkovito vjenčanje.

Čak Bas i Bler Valdorf - "Tračerica"

"Tri riječi, osam slova - reci ih i tvoja sam", kultna je rečenica koju je tokom serijala "Tračerica" neprestano ponavljala Bler Valdorf svom partneru, poznatom zavodniku Čaku Basu. Na samom početku njihov odnos baš i nije idiličan, no kako se radnja odvijala, dobijao je na težini, a nakon 121 epizode mlada bogatašica s Menhetna napokon je čula ono što je dugo tražila. Da je voli više od ičega, Čak joj je rekao na kraju posljednje, šeste sezone.