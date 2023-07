Pogledajte TV repertoar za 13. jul

Ukoliko sutra provodite vrijeme pored malih ekrana, pogledajte repertoar programa i šta vas očekuje.

Art ma­ši­na

"Art ma­ši­na" 45 mi­nu­ta sed­mič­no pri­ča o kul­tu­ri u naj­ši­rem smi­slu. Ured­nik i vo­di­telj Je­le­na Ko­jo­vić Te­pić u go­ste do­vo­di umjet­ni­ke i po­zna­va­o­ce umjet­no­sti svih pro­fi­la. Po­ku­ša­će gle­da­o­ci­ma po­nu­di­ti te­me ka­kve se oče­ku­ju od jav­nog ser­vi­sa. To zna­či da ne­će bi­ti na­ro­či­to za­bav­ni ta­kvih sa­dr­ža­ja (na sre­ću ili na­ža­lost) ima vi­še ne­go do­volj­no za sva­kog s da­ljin­skim upra­vlja­čem u ru­ka­ma, ali će is­tra­ži­va­ti po­ja­ve u dru­štvu ko­je uti­ču na čo­vje­ko­vu su­šti­nu, do­bro i li­je­po u nje­mu. A po­sred­no to su te­me ko­je go­vo­re o onom o če­mu se od sil­nih ak­tu­el­nih dru­štve­no-po­li­tič­kih te­ma, ma­lo go­vo­ri: o kul­tur­nom iden­ti­te­tu gra­đa­na Re­pu­bli­ke Srp­ske.

RTRS+, 20.15

Seks-sni­mak

Da bi osvje­ži­li ve­zu, ri­je­ši­li su, što da ne da se sni­ma­ju dok is­pro­ba­va­ju sva­ku iz po­zu knji­ge "Ra­do­sti sek­sa" u tro­ča­sov­nom, ma­ra­ton­skom iz­da­nju. Na pr­vi po­gled to je od­lič­na ide­ja, a on­da su shva­ti­li da nji­hov naj­pri­vat­ni­ji sni­mak vi­še ni­je pri­va­tan. Svje­sni da ih sa­mo je­dan klik di­je­li da bu­du ogo­lje­ni pred svi­ma, ula­ze u tr­ku sa vre­me­nom, da bi po­vra­ti­li svoj vi­deo-sni­mak. A on će ot­kri­ti mno­go vi­še ne­go što su mi­sli­li da mo­gu da pod­ne­su. Bi­će to noć ko­ju ni­kad ne­će za­bo­ra­vi­ti.

Ulo­ge: Ka­me­ron Di­jaz, Džej­son Si­gel, Džek Blek

Re­ži­ja: Džejk Kas­dan

UNA TV, 20.50

RTS 1, 17.20

Emi­si­ja: Šta ra­di­te, bre

Pink BH, 22.00

Za­ba­va: Brak na ne­vi­đe­no

HRT 2, 13.30

Do­ku­men­ta­rac: Go­di­na u di­vlji­ni Ze­mlje

El­ta 1 HD, 21.10

El­ta kon­cert: Ni­čim iza­zvan

- RTRS -

6.04 Ju­tar­nji pro­gram

9.00 Ju­tar­nji dnev­nik

9.15 Re­li­gij­ski ka­len­dar

9.22 Iva­no­vi pro­tiv Iva­no­vih, se­ri­ja

9.48 Sta­ni da ti ka­žem

10.17 Iz na­še ku­hi­nje

10.44 Žen­ski raj, se­ri­ja

12.00 Dnev­nik 1

12.23 TV ka­len­dar

12.30 Ži­vot je na se­lu

13.01 Te­le­ring

14.15 Vi­je­sti

14.22 Ma­la su­pru­ga, se­ri­ja

15.02 Bez ko­men­ta­ra

15.05 DV - Šift

15.17 Pri­če o Bran­ku

15.32 Ba­nja­lu­ka fest

15.42 Re­li­gij­ski ka­len­dar

15.52 Vra­ti­će se ro­de, se­ri­ja

17.00 Srp­ska da­nas

17.36 TV ka­len­dar

17.43 Srp­ski ju­na­ci sred­njeg ve­ka

18.22 Bez ko­men­ta­ra

18.31 Žen­ski raj, se­ri­ja

19.30 Dnev­nik 2

20.09 Vra­ti­će se ro­de, se­ri­ja

20.58 Zlat­na hor­da, se­ri­ja

22.05 Dnev­nik 3

22.38 Srp­ski ju­na­ci sred­njeg ve­ka

23.17 Ma­la su­pru­ga, se­ri­ja

23.56 Ba­nja­lu­ka fest

0.06 RTRS mu­zi­ka

1.16 So ze­mlje

- RTRS+ -

6.00 Kon­cert za do­bro ju­tro

9.02 Do­ku­men­tar­ni pro­gram

9.52 Sta­ni da ti ka­žem

10.13 Mu­zič­ki pro­gram

10.39 Re­li­gij­ski pro­gram

10.47 TV ka­len­dar

10.53 DV - Glo­bal 3000

11.20 Žen­ski raj, se­ri­ja

12.04 Do­ku­men­tar­ni film

13.31 Kon­cert - Želj­ko Sa­mar­džić

15.00 DV - Glo­bal 3000

15.25 Žen­ski raj, se­ri­ja

16.08 Do­ku­men­tar­ni pro­gram

17.00 Da­ro­vi

17.35 Re­li­gij­ski ka­len­dar

17.43 TV ka­len­dar

17.49 Sta­ni da ti ka­žem

18.12 Mu­zič­ki pro­gram

19.03 Mo­že i dru­ga­či­je

19.30 Dnev­nik 2

20.01 Mu­zič­ki pro­gram

20.15 Art ma­ši­na

21.10 Ti­to­va so­ba taj­ni

22.00 Stu­bo­vi kul­tu­re

22.22 Za­bo­ra­vlje­ni ko­ri­je­ni

22.32 Ču­va­ri Kra­ji­ne

22.58 Kon­cert - Ne­ver­ne be­be

23.59 Kon­cert

- ATV -

6.30 ATV vi­je­sti

7.15 Ko­lo sre­će

8.00 Pre­vr­tlji­vo sr­ce

8.50 Cen­tar da­na

10.30 Lo­vač­ki sa­ve­ti

11.10 Ko­lo sre­će

11.55 Vi­je­sti

12.15 Red rok

12.50 Mer­do­ko­ve mi­ste­ri­je

13.55 Vi­je­sti

14.00 Isti­ne i la­ži

14.50 Igra sud­bi­ne

15.40 Pre­vr­tlji­vo sr­ce

16.30 Vi­je­sti

16.50 Cen­tar da­na

18.20 Fe­liks

19.00 ATV vi­je­sti

19.52 Bez ko­men­ta­ra

20.00 Igra sud­bi­ne

21.00 Isti­ne i la­ži

21.45 Mer­do­ko­ve mi­ste­ri­je

22.30 Te­ma da­na

22.40 Red rok

23.05 Esko­bar

0.00 Cen­tar da­na

1.30 Mer­do­ko­ve mi­ste­ri­je

2.30 Me­tar mo­ga se­la

3.30 Ener­go klub

4.00 Po svi­je­tu sa Ro­ber­tom Da­ce­ši­nom

5.00 Esko­bar

5.30 Lo­vač­ki sa­ve­ti

- EL­TA 1 HD -

6.30 Mu­zič­ki in­ter­me­co

7.00 Ho­ro­skop

7.05 Ša­re­ni svi­jet

7.30 Ku­hi­nji­ca

8.00 Mu­zič­ki pro­gram

8.55 Ho­ro­skop

9.00 Pu­tuj­te sa na­ma

9.30 Ku­da ide Voj­vo­di­na

10.00 Ša­re­ni svi­jet

11.00 Lov­ci na ubi­ce

12.00 Sport za sve

12.30 In­ter­me­co

13.00 Pu­tuj­te sa na­ma

13.30 Mo­ja pri­ča

14.00 Ša­re­ni svi­jet

15.00 ABS šou

16.00 Ku­da ide Voj­vo­di­na

16.30 Ku­hi­nji­ca

17.00 Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

17.10 Ša­re­ni svi­jet

18.00 Mo­da i stil

18.30 Im­puls zna­nja

19.00 Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

19.10 Ša­re­ni svi­jet

19.50 In­ter­me­co

20.00 Po­ga­ča i so

20.30 Mo­da i stil

21.00 Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

21.10 El­ta kon­cert: Ni­čim iza­zvan

23.00 Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

23.10 Mo­da i stil

- Noć­ni pro­gram

- OBN -

8.00 Vre­men­ska prog­no­za

8.05 Džo­ni Test

8.25 Dže­rald

8.50 Top šop

9.10 Je­sma, se­ri­ja

10.05 Vre­men­ska prog­no­za

10.10 Za­kle­tva, se­ri­ja

11.45 Top šop

12.05 Vre­men­ska prog­no­za

12.10 Mo­ja kćer­ka, se­ri­ja

12.40 Top šop

13.10 Ka­ra Tah­ta, se­ri­ja

14.10 Vre­men­ska prog­no­za

14.15 Dok­tor, se­ri­ja

15.05 Do­ma­će je do­ma­će

16.05 Iz ba­ki­ne ku­hi­nje

17.00 Ama­net, se­ri­ja

17.50 Do­ma­će je do­ma­će

18.40 Vre­men­ska prog­no­za

18.50 OBN in­fo

19.30 Me­lek, se­ri­ja

20.00 Ka­ra Tah­ta, se­ri­ja

20.55 Ama­net, se­ri­ja

21.45 FILM

22.35 Su­per­mo­del

23.35 Vre­men­ska prog­no­za

23.40 OBN in­fo

0.00 Ču­va­ri

- RTS 1 -

6.00 Ve­sti

6.05 Ju­tar­nji pro­gram

11.00 Ve­sti

11.05 Kom­ši­je, se­ri­ja

12.00 Dnev­nik

13.00 Je­dan do­bar dan na Adi

15.00 Po­ro­dič­no bla­go, se­ri­ja

15.55 Ovo je Sr­bi­ja

16.40 Ra­dio Mi­le­va, se­ri­ja

17.20 Šta ra­di­te, bre

17.45 Be­o­grad­ska hro­ni­ka

18.25 Oko

19.00 Sla­ga­li­ca

19.30 Dnev­nik

20.05 Ra­dio Mi­le­va, se­ri­ja

20.50 Po­ro­dič­no bla­go, se­ri­ja

21.50 Taj­na isto­ri­ja Sje­di­nje­nih Dr­ža­va, se­ri­ja

23.00 Dnev­nik

23.20 Kul­tur­ni dnev­nik

23.35 Bi­ro, se­ri­ja

0.35 Je­dan do­bar dan na Adi

2.30 Ra­spi­te moj pe­peo u Berg­dor­fu

3.30 Oko

3.55 Taj­na isto­ri­ja Sje­di­nje­nih Dr­ža­va, se­ri­ja

4.56 Kom­ši­je, se­ri­ja

- RTS 2 -

7.13 Kon­cert za do­bro ju­tro

8.10 Sla­ga­li­ca

9.00 Pla­va pti­ca

9.30 Ja, mi i dru­gi

10.00 RTS lab

10.30 Eko-per­spek­ti­ve

10.55 Eko-mi­ni­ja­tu­re

10.55 Trag

11.25 TV li­ca

12.10 Voj­vo­đan­ski sim­fo­nij­ski or­ke­star

12.55 Na­u­ka u po­kre­tu

13.20 Taj­ne in­ter­na­ta za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

14.30 Te­nis: Vim­bldon (ž), po­lu­fi­na­le 1

18.25 Eko & sport auto-mo­to ma­ga­zin

19.00 Taj­ne in­ter­na­ta za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

20.00 Ra­spi­te moj pe­peo u Berg­dor­fu

21.30 Kra­lji­ca rit­ma, se­ri­ja

22.20 313: Pro­past za­pa­da 476. go­di­ne

23.15 FILM Efe­kat Mar­ko

1.25 Vla­da i Baj­ka: Pr­vih 50 go­di­na

2.45 TV li­ca

3.30 Eko per­spek­ti­ve

3.55 Na­u­ka u po­kre­tu

4.25 Te­nis - Vim­bldon (ž), po­lu­fi­na­le 1

- BHT 1 -

7.30 Mu­zič­ki spo­me­nar

7.55 Ju­tro za sve

9.30 Pr­vi put

10.00 Vi­je­sti

10.10 Gla­di­ja­tor­ska aka­de­mi­ja

10.35 Tri ma­ce

10.40 Va­tro­ga­sac Sem

10.55 Bar­ba­pa­pa

11.10 Tal­king Tom and Fri­ends Mi­nis

11.15 Mi­ris pro­lje­ća, se­ri­ja

12.00 Dnev­nik 1

12.30 Mu­zič­ki spo­me­nar

13.00 No­va avan­tu­ra

13.30 Isto­ri­ja bh. no­vi­nar­stva

14.00 Vi­je­sti

14.15 Alek­sa Šan­tić, se­ri­ja

15.15 Za mo­je kće­ri, se­ri­ja

16.00 BHT 1 uži­vo

17.15 Ne­pro­la­zna pje­sma

18.00 Mi­ris pro­lje­ća, se­ri­ja

18.45 Bing

19.00 Dnev­nik 2

19.45 Trend

19.50 No Com­ment

20.00 Alek­sa Šan­tić, se­ri­ja

21.00 Za mo­je kće­ri, se­ri­ja

21.50 Vi­je­sti

22.10 BHRT Top 15

23.10 Lu­ci­fer, se­ri­ja

0.00 BHT 1 uži­vo

- UNA TV -

6.10 Eli­za, se­ri­ja

7.00 FILM Ame­rič­ka rap­so­di­ja

8.40 TV pro­da­ja - "Va­še zdra­vlje, na­ša bri­ga"

9.00 Osve­ta, se­ri­ja

10.45 Eli­za, se­ri­ja

12.20 FILM Ko­me­ta

13.00 Una vi­je­sti, in­fo

13.05 Una sport

13.10 Ko­me­ta - na­sta­vak, se­ri­ja

14.00 FILM Van­gard

15.00 Una vi­je­sti, in­fo

15.05 Una sport

15.10 FILM Van­gard - na­sta­vak

15.45 FILM Ču­de­sni Spaj­der­men

18.00 Una, due, tre, emi­si­ja

18.30 Una dan, in­fo

19.00 Osve­ta, se­ri­ja

20.50 FILM Seks-sni­mak

22.25 FILM Po­li­cij­ska pri­ča 2

0.25 FILM Vu­ko­vi sjen­ke

1.55 FILM Dva toč­ka za sno­ve

3.25 Noć­ni pro­gram

- NO­VA BH -

5.25 Dnev­nik

6.15 Igra la­ži

7.45 No­va in

8.40 Igra la­ži

9.25 TV iz­log

9.40 Igra la­ži

10.25 TV iz­log

10.40 Igra la­ži

11.00 TV iz­log

11.15 To­tal­ni obrt

11.45 Du­ho­vi pro­šlo­sti

12.00 TV iz­log

12.15 Du­ho­vi pro­šlo­sti

12.45 Prak­tič­na že­na

13.15 TV iz­log

13.30 Vi­je­sti

13.47 Prak­tič­na že­na

13.52 Ja­ma

14.42 Na gra­ni­ci

15.40 Vi­je­sti

16.02 Prak­tič­na že­na

17.35 No­va in

18.30 Dnev­nik

19.20 Du­ho­vi pro­šlo­sti

20.15 Na gra­ni­ci

21.15 Ja­ma

22.15 Po­pod­ne sa Le­om Kiš

23.55 Prak­tič­na že­na

0.40 Zdra­vo mi­sli

1.40 Mje­šo­vi­ti brak

2.05 To­tal­ni obrt

2.40 24 mi­nu­te sa Zo­ra­nom Ke­si­ćem

3.40 Dnev­nik

4.30 No­va in

- BN -

6.30 Do­bro ju­tro, Srp­ska

9.35 Pri­ča o...

10.00 Ni­je­smo mi od ju­če, se­ri­ja

10.35 Vra­ta do vra­ta, se­ri­ja

12.00 No­vo­sti

12.20 Gra­ni­ce lju­ba­vi, se­ri­ja

16.00 Dnev­nik 1

16.20 Sta­kle­ni ka­vez, se­ri­ja

17.00 Za­vjet, se­ri­ja

18.00 Da­nas u Srp­skoj

18.30 Ur­gent­ni cen­tar, se­ri­ja

19.20 Mar­ke­ting

19.30 Dnev­nik 2

20.00 Pre­su­da, se­ri­ja

21.00 Moj ro­đak sa se­la, se­ri­ja

21.45 Dr­žav­ni slu­žbe­nik, se­ri­ja

22.30 Dnev­nik 3

23.00 De Gol, se­ri­ja

00.00 Astro­čet

2.00 Dnev­nik 3

2.30 Do­bro ju­tro, kom­ši­ja, se­ri­ja

3.10 Kao kod svo­je ku­će

4.30 Da­nas u Srp­skoj

5.00 Se­ri­ja

5.45 Mu­zič­ki iz­log

- RTL -

6.15 RTL di­rekt

7.00 Koc­kić i pri­ja­te­lji

7.05 Yu-Gi-Oh! VRA­INS

7.30 Štrump­fo­vi

7.45 Do­đi, po­go­di, osvo­ji

8.25 Grand De­signs: No­vi Ze­land

9.45 Lov­ci na ne­kret­ni­ne: Po­ro­dič­ne uspo­me­ne

10.30 Grand De­signs: Austra­li­ja

11.20 Grand De­signs: No­vi Ze­land

12.05 Pun Mje­sec, se­ri­ja

14.00 Monk, se­ri­ja

14.45 Monk, se­ri­ja

15.30 Ve­če­ra za 5 na se­lu

16.20 BBQ maj­sto­ri­je sa Špi­če­kom

16.30 RTL da­nas

17.10 Bla­go na­ma, se­ri­ja

18.00 Do­đi, po­go­di, osvo­ji

19.00 RTL da­nas

20.15 Ve­če­ra za 5 na se­lu

21.15 RTL di­rekt

22.00 Pun Mje­sec, se­ri­ja

23.00 BBQ maj­sto­ri­je sa Špi­če­kom

23.05 FILM Si­ka­rio

1.00 CSI, se­ri­ja

1.50 RTL da­nas

- HRT 1 -

6.30 TV ka­len­dar

6.45 Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska

9.48 Me­ri Be­ri: Ku­vaj i po­di­je­li

10.18 Vr­tla­ri­ca

10.47 In­di­ja iz va­zdu­ha

11.40 TV ka­len­dar

12.00 Dnev­nik 1

12.25 Po­ro­dič­ni gri­je­si, se­ri­ja

13.10 Gran ho­tel, se­ri­ja

14.05 FILM Pu­to­va­nje mo­ga sr­ca

15.35 Se­ren­ge­ti

16.30 Vi­je­sti

16.45 Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

17.15 Zlat­na li­ga

17.40 tu­ri­zam.hrt

18.10 Po­tje­ra

19.00 Dnev­nik 2

20.08 LO­TO 6

20.15 Se­ren­ge­ti

21.07 Lo­to 6 - iz­vje­štaj

21.10 Obla­ci nad Pem­ber­li­jem, se­ri­ja

22.10 Otvo­re­no

22.45 Dnev­nik 3

23.20 Do­bra bor­ba, se­ri­ja

0.20 Gran ho­tel, se­ri­ja

1.15 Obla­ci nad Pem­ber­li­jem, se­ri­ja

2.10 In­di­ja iz va­zdu­ha

2.57 Po­bje­da sr­ca, se­ri­ja

3.45 Dnev­nik 2

4.47 Zlat­na li­ga

5.14 Ski­ca za por­tret/Fo­to­gra­fi­ja u Hr­vat­skoj

5.26 Kul­tur­na ba­šti­na

5.41 Po­ro­dič­ni gri­je­si, se­ri­ja

- HRT 2 -

5.35 Gor­ski dok­tor

6.25 Dr Oz

7.10 Tom Ke­ridž: Ame­rič­ka go­zba

7.45 Upo­moć! Spa­si­te nam vrt

8.35 Mje­sto pod sun­cem - Osta­ti ili oti­ći

9.35 Do­bar, bo­lji, naj­bo­lji... bri­tan­ski sla­sti­čar

10.40 Džordž Klark - Ču­de­sne ide­je

11.35 Sa­mo la­ga­no

12.10 Tom Ke­ridž: Ame­rič­ka go­zba

12.40 Upo­moć! Spa­si­te nam vrt

13.30 Go­di­na u di­vlji­ni Ze­mlje

14.25 Is­tra­ge pod Vat­zma­nom, se­ri­ja

15.13 De­tek­tiv Mar­dok, se­ri­ja

16.00 TV ka­len­dar

16.15 Dr Bek

17.00 Mje­sto pod sun­cem - Osta­ti ili oti­ći

17.50 Po­slov­ni plan

18.25 Glo­bal­na Hr­vat­ska HTV

19.15 Hit da­na

19.20 Go­di­na u di­vlji­ni Ze­mlje

20.15 Pin­ker­to­ni, se­ri­ja

21.10 FILM Ana i kralj

23.35 FILM Hek­tor u po­tra­zi za sre­ćom

1.40 Isti­na o slu­ča­ju Ha­ri­ja Ku­e­ber­ta, se­ri­ja

2.30 De­tek­tiv Mar­dok, se­ri­ja

3.15 Noć­ni mu­zič­ki pro­gram - spo­to­vi

- B92 -

6.00 Ta­te

7.00 Pri­ja­te­lji

7.30 Pri­ja­te­lji

8.00 Cr­ta­ni fil­mo­vi

10.00 Ta­te

11.00 Ko­lo sre­će

12.00 Ve­sti B92

12.30 Do­đi ju­če

13.15 Ko­rak po ko­rak

14.00 TV čor­ba

14.30 Tri od pet

15.00 Do­đi ju­če

15.30 Što­pe­ri­ca

16.00 Ve­sti B92

16.30 B92 sport­ski pre­gled

17.00 Fo­kus

17.30 Ma­la isto­ri­ja Sr­bi­je

17.45 TV čor­ba

18.15 Što­pe­ri­ca

18.45 Ve­sti B92

19.00 Ko­rak po ko­rak

19.45 Pri­ja­te­lji

20.15 Pri­ja­te­lji

20.45 Ve­sti B92

21.00 FILM U pa­klu

23.15 Ostr­vo lju­ba­vi

0.15 Ve­sti B92

0.45 B92 sport­ski pre­gled

1.00 Pri­ja­te­lji

1.30 Pri­ja­te­lji

2.00 Ko­rak po ko­rak

2.30 FILM U pa­klu

4.30 TV čor­ba

5.00 Što­pe­ri­ca

5.30 TV čor­ba

- RA­DIO -

6.00 Raz­bu­dil­nik

9.00 Vi­je­sti

9.05 Mu­zi­ka ras­po­lo­že­nja

9.40 Vri­je­me je za sport

10.00 Vi­je­sti

10.05 Ra­dio or­di­na­ci­ja

11.00 Vi­je­sti

11.05 Za­jed­nič­ki ta­las

12.00 Po­dnev­ne no­vo­sti

12.15 Za­pje­vaj­mo pje­sme sta­re

13.00 Vi­je­sti

13.05 U rit­mu da­na

14.00 Vi­je­sti

14.05 Svi­len ko­nac

16.00 Dnev­nik

16.30 Mu­zič­ki in­ter­me­co

17.00 Mo­za­ik

19.00 Ve­čer­nje no­vo­sti

19.15 Za­i­graj­mo, za­pje­vaj­mo

20.00 Eho na­u­ke

21.00 Vi­je­sti

21.05 Sta­ro­grad­ska mu­zi­ka

22.00 Hro­ni­ka da­na

22.15 Naj­svje­tli­je stra­ni­ce umjet­nič­ke mu­zi­ke

23.00 Vi­je­sti

23.05 Mu­zič­ki pro­gram

0.00 Po­noć­ne vi­je­sti

0.05 Noć­ni pro­gram

- K3 -

9.00 Po­če­tak da­na

10.00 Na tan­kom le­du, se­ri­ja

11.30 Ban­do­le­ra, se­ri­ja

12.00 Vi­je­sti

12.05 Ezel, se­ri­ja

13.00 Te­le­šop

13.15 ABS šou

14.00 De­set­ka

15.00 Na tan­kom le­du, se­ri­ja

16.00 No­vo­sti 1

16.20 Te­le­šop

16.35 Ku­hi­nji­ca

17.00 Ak­tu­el­no u Do­bo­ju

17.20 Ban­do­le­ra, se­ri­ja

18.30 Pu­tuj­te sa na­ma

18.45 No­vo­sti 2

19.30 Dnev­nik RTS-a

20.00 Ezel, se­ri­ja

21.00 Nar­kos, se­ri­ja

22.00 No­vo­sti 3

22.40 Sjen­ke gra­da, se­ri­ja

0.00 Kra­lji­ca rit­ma, se­ri­ja

1.00 Noć­ni pro­gram

- Pink BH -

6.00 Se­lja­ci, se­ri­ja

7.00 Sce­na re­gi­on

7.30 Eks­klu­ziv­no

8.00 Ku­ća od sr­ca

9.00 DNK

10.00 Tre­nu­tak iz sna

11.00 Iz­ve­di me

12.00 Brak na ne­vi­đe­no

13.00 In­fo top

13.05 Pre­mi­je­ra

13.20 Eks­klu­ziv­no

14.00 U tren­du

15.00 In­fo top

15.05 Nek ide ži­vot

16.00 Sce­na re­gi­on

16.20 Na­rod pi­ta

17.30 Ne­vi­na, se­ri­ja

18.30 In­fo top

18.40 Na­rod pi­ta

20.00 Ne­vi­na, se­ri­ja

21.00 Za­ko­pa­ne taj­ne, se­ri­ja

22.00 Brak na ne­vi­đe­no

23.00 Na­rod pi­ta

1.00 FILM