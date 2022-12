Pogledajte TV repertoar za 20. decembar

Ukoliko sutra provodite vrijeme pored malih ekrana, pogledajte repertoar programa i šta vas očekuje.

Zdravo detinjstvo za srećniju budućnost

Živimo u modernom dobu. Dobu koje ima svoje prednosti i mane. Pred mladima su brojni izazovi. Ali dobro organizovanje vreme-na, zdrav način života, pravilna ishrana, bavljenje fizičkom aktiv-nošću, druženje, porodica, postavljanje granica u korišćenju sa-vremene tehnologije bez koje se danas ne može, jedini su put ka pravilnom i zdravom odrastanju. Jer zdravo djetinjstvo vodi ka ljepšoj i srećnijoj budućnosti.

RTS 2, 9.30

Univerzalni vojnik

Luk Devero i Endru Skot američki su vojnici koji se međusobno ubijaju u Vijetnamu nakon što se Devero upliće u Skotov masakr jednog mirnog sela.

Proglašeni za nestale u akciji, oni su zapravo zamrznuti i poslati u tajno postrojenje gdje ih tim naučnika, predvođen pukovnikom Perijem, pretvara, zajedno s drugim odabranim uzorcima, u supervojnike nazvane "univerzalni vojnici".

Tokom antiterorističke akcije na brani Mekinli Deverou naviru sjećanja na prethodni život i on se odvaja od svojih kolega.

Uloge: Žan-Klod van Dam, Dolf Lundgren, Ali Volker

Režija: Roland Emerik

UNA TV, 23.05

RTRS, 21.01 Emisija: Misija

OBN, 22.35 Zabava: Supermodel

HRT 2, 12.45 Putopis: Estremadura - prirodni raj u Evropi

Elta 1 HD, 22.20 Elta koncert: Rok simfonija ....................... - RTRS - ............... 6.04 Jutarnji program 9.00 Jutarnji dnevnik 9.15 Religijski kalendar 9.22 Republika - Semberija 9.59 Stani da ti kažem 10.30 Moje selo veselo 10.57 Ženski raj, serija 12.00 Dnevnik 1 12.23 TV kalendar 12.29 Zeleni turizam 13.26 DV - Budućnost danas 14.05 Vijesti 14.12 Drugi ugao 15.24 Život je na selu 15.56 Mala supruga, serija 17.00 Srpska danas 17.36 TV kalendar 17.42 Republika - Potkozarje 18.23 Bez komentara 18.30 Ženski raj, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Mala supruga, serija 21.01 Misija 21.31 Artifakta 22.10 Dnevnik 3 22.45 FILM Američka draga 1.21 DV - Budućnost danas ............................. - RTRS+ - ......................... 6.00 Koncert za dobro jutro 9.02 Dokumentarni program 9.52 Razgovor sa 10.37 Religijski kalendar 10.45 TV kalendar 10.51 DV - Euromaks 11.17 Ženski raj, serija 11.59 Koncert 13.26 Biti ili ne Ivan Hiti 14.18 Putokazi 15.00 DV - Euromaks 15.28 Ženski raj, serija 16.11 Dokumentarni program 17.01 Kapi zavičaja 17.26 Religijski kalendar 17.33 TV kalendar 17.39 Darovi 18.21 Srpska istorijska čitanka 18.41 Muzički program 19.02 Može i drugačije 19.30 Dnevnik 2 20.01 Muzički program 20.17 Zapis o selu 20.43 Čuvari Krajine 21.09 Tamo daleko 21.29 Dokumentarni program 22.24 Koncert 23.51 Blog ......................... - ATV - ...................... 7.00 Razvratnik 8.00 Veličanstveni vijek: Kosem 8.50 Centar dana 10.30 Vojvođanska kuhinjica 11.10 Red Rok 11.55 Vijesti 12.15 Red Rok 12.50 Po svijetu sa Robertom Dacešinom 13.25 Naša Srpska 13.55 Vijesti 14.00 Istine i laži 14.50 Igra sudbine 15.40 Veličanstveni vijek: Kosem 16.30 Vijesti 16.50 Centar dana 18.20 Biznis klub 19.00 ATV vijesti 19.52 Bez komentara 20.00 Lutrija RS, loto 20.10 Dosije 21.00 Igra sudbine 21.50 Istine i laži 22.40 Tema dana 22.45 Red Rok 23.15 Red Rok 23.45 Razvratnik 0.30 Centar dana 2.00 Dosije 2.30 Biznis klub 3.00 FILM Žandari i žandarke .............................. - ELTA 1 HD - ................................. 6.30 Muzički intermeco 7.00 Horoskop 7.05 Gormiti 7.30 Kuhinjica 8.00 Kafa u 5 8.50 Horoskop 9.00 Putujte sa nama 9.30 Atlas 10.00 Intermeco 11.00 Lovci na ubice 12.30 Putokazi 13.00 Moja priča 13.30 Putujte sa nama 14.00 ABS šou 15.00 Zdravlje i stil 16.00 Moja priča 16.30 Kuhinjica 17.00 Kafa u 5 18.00 Tech Lifestyle 18.30 ABS šou 19.15 Gormiti 20.00 Banjalučka hronika 21.00 Oči u oči - objektivno 21.45 Putujte sa nama 22.20 Elta koncert: Rok simfonija 23.30 Banjalučka hronika 0.20 Tech Lifestyle - Noćni program ....................... - OBN - ............................... 8.00 Vremenska prognoza 8.05 Mađioničar 8.25 Metadžets 9.10 Stol za 4 10.05 Vremenska prognoza 10.10 Džan, serija 12.05 Vremenska prognoza 12.10 Moja kćerka, serija 13.10 Zakletva, serija 14.10 Vremenska prognoza 14.15 Zakletva, serija 15.05 Domaće je domaće 16.05 Iz bakine kuhinje 17.00 Amanet, serija 17.50 Domaće je domaće 18.40 Vremenska prognoza 18.50 OBN info 19.30 Melek, serija 20.00 Zakletva, serija 20.55 Zakletva, serija 21.45 Amanet, serija 22.35 Supermodel 23.35 Vremenska prognoza 23.40 OBN info 0.00 Astro emisija ......................... - RTS 1 - ............................ 6.00 Vesti 6.05 Jutarnji program 11.00 Vesti 11.05 Tajne vinove loze, serija 12.00 Dnevnik 13.00 FILM Bik Koji Sedi 14.45 Od zlata jabuka 15.20 Ovo je Srbija 16.10 Radio Mileva, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 Šta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Radio Mileva, serija 20.50 Takovska 10 21.50 Branilac, serija 22.50 Dnevnik 23.10 Kulturni dnevnik 23.25 Mornarički specijalci, serija 0.20 FILM Bik Koji Sedi 2.05 Kina 3.05 Od zlata jabuka 3.35 Oko 4.05 Takovska 10 5.00 Tajne vinove loze, serija ....................... - RTS 2 - ......................... 7.32 Koncert za dobro jutro 8.10 Slagalica 9.00 Ružne reči 9.12 Mali heroji 9.30 Zdravo detinjstvo za srećniju budućnost 9.55 Beogradske oaze 10.20 Nauka 2022. 11.20 Znanje imanje 12.20 Bazelski kamerni orkestar 13.00 Zdravo detinjstvo za srećniju budućnost 13.25 Eko perspektive 14.00 Internat za plemićke kćeri, serija 14.50 Mornarički specijalci, serija 15.45 Rani kadrovi 16.35 Ivana Jordan: Simfo etnos 17.00 Krijumčarenje arheološkog blaga 18.00 Automobilizam 18.25 Metamorfoze 19.00 Internat za plemićke kćeri, serija 20.00 Kina - Očaravajući Peking 21.00 Ženski raj, serija 21.50 Art zona 22.20 Naučni portal 22.50 Naučni kompas 22.55 Lovac na znanje 23.25 Umetnost zločina, serija 0.20 Koncert Bijelog dugmeta ....................... - BHT 1 - .................... 6.55 Jutro za sve 9.30 Check In 10.00 Vijesti 10.10 Ovčica Šone 10.15 Meteo Heroes 10.30 Slugterra 10.55 Bada i drugari 11.10 Kad lišće pada, serija 12.00 Dnevnik 1 12.30 U ime naroda 13.00 La Benevolencija 13.30 Inboks 13.45 Vijesti 14.00 Mocart superstar 15.05 Korak do neba, serija 16.00 BHT 1 uživo 18.00 Kad lišće pada, serija 18.45 Ovčica Šone 19.00 Dnevnik 2 19.45 Trend 19.55 No Comment 20.00 Global 21.00 Korak do neba, serija 22.00 Dnevnik 3 22.30 BHRT plesna lista 23.30 BHT 1 uživo --------------- - UNA TV - ---------------- 6.00 Pogledaj u sutra, serija 6.25 Osveta, serija 7.10 Osveta, serija 8.05 Eliza, serija 8.55 Patrolne šape, crtani film 9.15 Svjetlucava i Sjajna, crtani film 9.35 Nindža kornjače, crtani film 10.00 FILM Američka rapsodija 11.55 Lice pravde, emisija 13.00 Una vijesti 13.10 Distrikt 31, serija 14.10 Eliza, serija 15.00 Una vijesti 15.05 Una, due, tre, emisija 17.05 Školice, kviz 17.35 Fitnes, serija 18.30 Una dan 19.00 Distrikt 31, serija 19.45 Distrikt 31, serija 20.10 Lice pravde, emisija 21.10 Eliza, serija 22.00 Pogodi mi godine, kviz 23.05 FILM Univerzalni vojnik 0.45 FILM Ubistva na rijeci 2.20 FILM Generacija vukova 3.55 Noćni program .............................. - NOVA BH - ................................ 5.50 Dnevnik Nove BH 6.42 Guneš i njene kćeri 7.32 Nova in 8.27 Praktična žena 9.12 Domaćinske priče 9.57 Totalni obrt 10.37 Guneš i njene kćeri 11.47 More u mom srcu 12.42 Masterchef 13.30 Vijesti Nove BH 13.45 Masterchef 14.55 Praktična žena 15.40 Vijesti Nove BH 16.02 Nevjera 16.52 Totalni obrt 17.30 Nova in 18.30 Dnevnik Nove BH 19.22 More u mom srcu 20.30 Nevjera 21.30 Masterchef 23.30 Totalni obrt 0.10 Mješoviti brak 1.10 Nikad nije kasno 2.40 Domaćinske priče 3.10 Praktična žena 3.53 Dnevnik Nove BH 4.45 Nova in .......................... - BN - ....................... 6.30 Jutarnji program 9.00 Mundijal u Kataru 10.20 Poreznik Gavrilo 10.50 Ljubav u okovima, serija 12.00 Novosti u podne 12.20 Zabranjeno voće, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Tri sestre, serija 17.00 Zavjet, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Blago nama, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Presuda, serija 20.55 Ja volim Srbiju 22.30 Dnevnik 3 23.00 Partizan, serija 0.00 Astročet 2.00 BN 2 ......................... - RTL - ..................... 6.15 RTL direkt 6.50 Kockić i prijatelji 7.00 Yu-Gi-Oh! ZEXAL 7.25 Štrumpfovi 8.00 Magnum, serija 8.40 Porodica Darel, serija 9.40 Kupuj i prodaj 11.00 Bijeg u dvorac 11.50 Lovci na nekretnine: Savršen dom 12.50 Porodica Darel, serija 13.40 Magnum, serija 14.40 Večera za 5 na selu 15.45 Blago nama, serija 16.30 RTL danas 17.00 Miriše na ljubav, serija 18.05 Dođi, pogodi, osvoji 19.00 RTL danas 20.15 Večera za 5 na selu 21.15 Miriše na ljubav, serija 22.30 RTL direkt 23.10 Besa, serija 0.10 Besa, serija 1.10 CSI: Majami, serija 2.00 CSI: Majami, serija 2.50 RTL danas .......................... - HRT 1 - .......................... 6.45 Dobro jutro, Hrvatska 10.20 Zlatna liga 10.45 Jednostavna jela Meri Beri 11.14 Uzgojite svoj vrt 12.00 Dnevnik 1 12.25 I bogati plaču, serija 13.15 Dr Bek 14.00 FILM Avioni, vozovi i božićna drvca 15.40 Tradicionalne bečke božićne poslastice 16.30 Vijesti 16.45 Regionalni dnevnik 17.20 Kod nas doma 18.10 Potjera 19.00 Dnevnik 2 20.15 Božić velikih želja 21.15 FILM Zelena knjiga: vodič za život 23.28 Dnevnik 3 0.00 Hodočašće veličanstvenim britanskim katedralama 0.59 FILM Avioni, vozovi i božićna drvca 2.23 Tradicionalne bečke božićne poslastice 3.07 Kafa s mirisom žene, serija 3.50 Dnevnik 2 5.00 Dr Bek 5.40 I bogati plaču, serija ....................... - HRT 2 - ....................... 5.20 Regionalni dnevnik 5.52 Art a la carte 6.25 Istrage saobraćajnih nesreća 6.50 Indeks 7.15 Goldbergovi, serija 7.40 Goldbergovi, serija 8.10 Dr Oz 9.00 Jednostavna jela Meri Beri 9.33 Uzgojite svoj vrt 10.00 Bradati bajkeri - Route 66 11.00 Doktor Martin, serija 11.50 Doktor Martin, serija 12.45 Estremadura - prirodni raj u Evropi 13.45 Detektiv Murdok, serija 14.35 FILM Tajna dvorišne rasprodaje: Ubistvo porukom 16.20 Božić velikih želja 17.15 Dom na kvadrat 17.50 Naučni krugovi 18.20 Glas domovine 18.50 turizam.hrt 19.20 Hit dana 19.25 Estremadura - prirodni raj u Evropi 20.15 Zaboravljeni hodočasnički putevi Evrope 21.10 Izabrani, serija 23.15 FILM Tajna dvorišne rasprodaje: Ubistvo porukom 0.50 Bradati bajkeri - Route 66 1.50 Muzika 2.20 Noćni muzički program - spotovi 4.30 Noćni muzički program - emisije ............................. - B92 - ................... 6.00 Pogrešan čovek 7.00 TV čorba 7.30 Štoperica 8.00 Crtani filmovi 12.00 Vesti B92 12.45 Pogrešan čovek 14.00 Kolo sreće 15.00 Dva i po muškarca 15.30 Dva i po muškarca 16.00 Vesti B92 16.30 B92 sportski pregled 17.00 Fokus 17.45 TV čorba 18.15 Štoperica 18.45 Vesti B92 19.00 Aviondžije 19.45 Dva i po muškarca 20.15 Dva i po muškarca 20.45 Vesti B92 21.00 FILM Lovac 23.00 Vesti B92 23.45 B92 sportski pregled 0.00 Dva i po muškarca 0.30 Dva i po muškarca 1.00 Aviondžije 1.30 Štoperica 2.00 TV čorba 2.30 FILM Lovac 4.30 TV čorba 5.00 Štoperica 5.30 TV čorba ............................... - RADIO - ........................... 6.00 Razbudilnik 9.00 Vijesti 9.05 Riznica znanja 9.40 Vrijeme je za sport 10.00 Vijesti 10.05 Zajednički talas 12.00 Podnevne novosti 12.15 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzički intermeco 17.00 Mozaik 19.00 Večernje novosti 19.15 Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Radio drama 21.00 Vijesti 21.05 Riznica znanja 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.15 Najsvjetlije stranice umjetničke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Muzički program 0.00 Ponoćne vijesti 0.05 Noćni program ........................ - K3 - ........................... 9.00 Početak dana 10.00 Ljubav i kazna, serija 11.00 Insajder, serija 12.00 Vijesti 12.05 Zatočenik ljubavi, serija 13.15 Srbija u kadru 14.00 Bakar, serija 15.00 Ljubav i kazna, serija 16.00 Novosti 1 16.30 Kuhinjica 17.00 Aktuelno u Doboju 17.20 Insajder, serija 18.30 Putujte s nama 18.45 Novosti 2 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Zatočenik ljubavi, serija 21.00 Potez 22.00 Novosti 2 22.40 FILM Prva opasnost 0.30 Noćni program ................... - Pink BH - ................... 6.00 Zadruga - pregled dana 7.00 Kuća od srca 8.00 DNK 9.00 Whatzuuup 10.00 Zadruga - pregled dana 11.00 Ekskluzivno 11.30 Zadruga - pregled dana 13.00 Info top 13.05 Premijera 13.20 Ekskluzivno 14.00 Zadruga - live 15.00 Info top 15.05 Zadruga - live 16.00 Scena region 16.20 Zadruga - live 18.30 Info top 18.40 Zadruga - pregled dana 20.00 Državni službenik, serija 22.00 Amidži šou 00.00 Zadruga - žurka kod zadrugara