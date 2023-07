Predsjednik UO RTS-a o odlasku Memedovića: Sve je isto samo njega nema

BEOGRAD - Predsjednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Klanšček reagovao je danas na saopštenje RTS-a o odlasku novinara Jovana Memedovića ocjenjujući da je u pitanju "neprofesionalna manipulacija kojom se pokušava okriviti Upravni odbor zbog otkaza koji je Memedović dobrovoljno dao, jer se našao u sukobu interesa".

Klanšček je naveo i da Etički kodeks nije akt samovolje UO, već opšti akt koji je UO u obavezi da donese.

"Saopštenje RTS-a o odlasku Jovana Memedovića u kojem se navodi da je njegov otkaz ugovora o radu posledica Etičkog kodeksa koji je usvojio Upravni odbor, a kojim se navodno nanosi šteta RTS-u, nije ništa drugo do neprofesionalna manipulacija kojom se pokušava okriviti Upravni odbor, zbog otkaza koji je Memedović dobrovoljno dao, jer se našao u sukobu interesa", naveo je Klanšček u reagvoanju, objavljeno je na sajtu RTS.

On je ukazao da odredba Etičkog kodeksa o sukobu interesa zbog koje je Jovan Memedović rešio da napusti RTS predviđa da "za vrijeme dok je u radnom odnosu u RTS-u, zaposleni ne može obavljati poslove za drugi poslovni subjekt ukoliko je taj subjekt u poslovnom odnosu sa RTS-om povodom projekta u kojem bi taj zaposleni obavljao poslove koje već obavlja kod RTS-a kao poslodavca utvrđene ugovorom o radu".

"Ili običnim jezikom - ne može se primati i plata i honorar od RTS-a za isti posao. Jovan Memedović je izabrao da prima honorar i dao otkaz, a 'Potera' i 'Sasvim prirodno' ostaju u programskoj šemi RTS-a sa Jovanom Memedovićem. Dakle, sve je isto, samo njega nema na platnom spisku", istakao je Klanšcek.

On je istakao i da Etički kodeks nije akt samovolje UO, "kako se aludira u saopštenju RTS-a, već opšti akt koji je UO u obavezi da donese".

Klanšček napominje da je članom 62 Statuta RTS-a propisano da se sukob interesa bliže uređuje Etičkim kodeksom, a članom 63 da kodeks donosi UO.

On je naveo i da se prije donošenja Etičkog kodeksa UO obratio za mišljenje tada nadležnom Ministarstvu za kulturu i informisanje, koje im je, kako kaže, potvrdilo da se pitanje sukoba interesa mora riješiti internim aktom.

Klanšček je naveo i da su pri donošenju Etičkog kodeksa, u nedostatku drugih zakonskih propisa o sukobu interesa, korišćene pojedine odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama u delu koji se odnosi na sukob interesa, a kojima je, kako kaže, ova materija veoma precizno i detaljno regulisana.

On je ocijenio i da stručne službe RTS-a ne mogu tumačiti Etički kodeks, već to može činiti samo UO koji ga je donio, niti mogu utvrđivati njegovu zakonitost, već da je to u isključivoj nadležnosti sudske vlasti.

"Bitno je na kraju naglasiti da se ovde ne radi o Jovanu Memedoviću lično, već principijelno o sukobu interesa i želji Upravnog odbora da doprinese etičkom i transparentnom poslovanju JMU RTS", zaključio je Klanšček.

Radio-televizija Srbije saopštila je juče da je novinar i voditelj Jovan Memedović poslije više od 30 godina prekinuo radni odnos sa javnim servisom.

"Njegov odlazak je posljedica Etičkog kodeksa koji je Upravni odbor usvojio, uprkos osporavanju stručnih službi RTS-a, jer su pojedine odredbe u suprotnosti sa zakonima i programskim interesima javnog medijskog servisa, čime se urušava status i nanosi šteta našoj kući", navode iz RTS-a.

Dodaje se da je Kolegijum RTS odlučio da emisije ''Sasvim prirodno'' i kviz ''Potera'' ostaju na programima RTS-a ''sa Memedovićem kao zaštitnim licem koje su angažovale izvršne produkcije''.