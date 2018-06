Preminula zvijezda "Zalagaonice" Ričard Harison

Ričard Harison, zvijezda emisije "Zvijezde zalagaonica", preminuo je danas u 77. godini od Parkinsonove bolesti, saopštio je njegov sin Rik.

"Ričard Bendžamin 'Matorac' (The Old Man) Harison preminuo je jutros okružen onima koje je volio. Užasno će nedostajati našoj porodici, timu 'Gold & Silver' zalagaonice i mnogim obožavaocima širom svijeta. Bio je moj heroj i imao sam sreću da dobijem veoma kul 'Matorca' za oca. To što sam mogao da ga podijelim sa toliko ljudi i to što su oni mogli da vide koliko je bio fenomenalan porodični čovjek je nešto zbog čega sam izuzetno zahvalan, jer smo to mogli zajedno da doživimo", napisao je Rik na Instagramu.

On je napomenuo da je njegov otac živio "veoma ispunjen život", te da smatra da je serija "dotakla živote ljudi širom planete i naučila ih koliko vrijedi kada volite svoju porodicu, ali i kada naporno radite i koliko je značajan humor".

Popularna emisija prikazuje se na kanalu "Histori" od 2009. godine, a gledaoci kroz nju mogu da zavire u svakodnevicu porodične zalagaonice u Las Vegasu. Posao su do sada vodile tri generacije muškaraca iz porodice Harison – djed Ričard, sin Rik i unuk Kori.

Na zvaničnom sajtu zalagaonice Ričard Harison je naveden kao "neosporni patrijarh" porodične firme koja je otvorena 1988. godine.

(Blic.rs)